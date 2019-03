IL TABELLINO

Acqua&Sapone Unigross

Real Rieti

Arbitri

Marcatori:

Note

RIETI - Una punizione pesante, forse anche troppo, ma una sconfitta meritata. Nonostante tutte le attenuanti del caso il Real si scioglie al PalaSantaFilomena di Chieti, con l'Acqua&Sapone che si impone con un netto 5-0 e alla fine rischia anche di aumentare di più il bottino. Il Real paga a caro prezzo una partita giocata discretamente nel primo tempo, male nella ripresa, perché gli amarantocelesti commettono l'errore di alzare troppo il ritmo e vengono puniti dai padroni di casa.La disfatta si materializza nel secondo tempo, dopo che la prima frazione si era chiusa con il parziale di 1-0 in favore di Lima e compagni, grazie ad un gol realizzato da Murilo, ancora a segno contro il Real. Le parate di MIcoli tengono a galla gli amarantocelesti, che ad inizio ripresa sprecano un paio di buone ripartenze ma poi capitolano. Ancora da una palla alle spalle della difesa arriva il raddoppio di Lima, poi Nicolodi, al rientro, perde un pallone da ultimo e spalanca la porta a Coco Wellinghton per il 3-0. E' il colpo del ko per il Real, che inserisce il portiere di movimento ma combina poco. Nel finale arriva anche la doppietta di Lima, che deposita a porta vuota, il 4-0. Il Real alza bandiera bianca e, prima della sirena, arriva il definitivo 5-0 di De Oliveira.Ora servirà riorganizzare le idee, perché prossima settimana arriva la sfida delicatissima contro il Napoli, una di quelle da non sbagliare. Ci si aspettava un Real diverso, magari più compatto dietro, anche se avere solo Jeffe come centrale di ruolo indubbiamente pesa, soprattutto quando hai davanti l'Acqua&Sapone.«Non è stata una partita da Real Rieti, troppe disattenzioni, troppe conclusioni non sfruttate, ma contro un’Acqua&Sapone che voleva riscattare la sconfitta di Coppa, certi errori li paghi - afferma il tecnico David Festuccia - Ci attende una settimana di duro lavoro per correggere gli errori e le disattenzioni emerse stasera».: Mammarella, Murilo, Ercolessi, Lima, Lukaian, Liviero, Marrazzo, Cuzzolino, Calderolli, De Oliveira, Fiuza, Casassa, Coco Wellington, Avellino. All. Pèrez: Micoli, Jeffe, Jefferson, Rafinha, Joaozinho, Kakà, Putano, Esposito, Stentella, De Michelis, Abdala, Nicolodi, Rafinha, Pandolfi, Goiuiche, Micoli. All. Festuccia: Morabito (Vercelli), Oliviero (Pesaro)9'16'' p.t. Murilo (A), 1'14'' s.t. Lima (A), 6'16'' Coco Wellington (A), 16'46'' Lima (A), 17'54'' De Oliveira (A): ammoniti Murilo (A), Cuzzolino (A), Abdala (R), Avellino (A), Nicolodi (R)