COSI' IN CAMPO

Acqua&Sapone Unigross

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XVIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Quaranta minuti dove bisognerà calare sul parquet la prestazione perfetta. Dopo una settimana di sosta torna il campionato di serie A di futsal, ed il Real Rieti sarà in campo oggi alle 18.30 (diretta Pmg Sport Futsal) al PalaSantaFilomena contro l'Acqua& Sapone. Il compito è difficile, non solo per il valore dell'avversario, ma anche perché, ancora una volta, la formazione amarantoceleste arriva a questa partita con qualche assenza di troppo.Oltre ad Alemao, che sarà fuori fino al termine della regular season, Festuccia dovrà rinunciare a capitan Rafinha, con Esposito che si prenderà la fascia da capitano, oltre che a Chimanguinho, anche lui squalificato dopo il giallo contro Pesaro. Tra le buone notizie il ritorno di Giuseppe Micoli, che dopo la gara contro la Lazio potrebbe avere una chance da titolare. Torna a disposizione anche Joaozinho, out per squalifica contro Pesaro, mentre resta in dubbio Nicolodi.Alla vigilia, proprio Festuccia, ha voluto fare chiarezza sulle condizioni dell'ex Pescara, che comunque è stato inserito nell'elenco dei convocati: «Douglas è convocato ed è già la seconda volta che si unisce al resto della squadra. Ha subìto un infortunio serio è fuori ormai da 60 giorni ed il suo impiego andrà dosato: se giocherà o meno contro l’Acqua&Sapone lo vedremo nel corso del riscaldamento. Al momento non è garantito, ma questi sono aspetti che valuteremo con estrema accuratezza perché ci sono ancora tanti impegni da qui alla fine della stagione».Ci sarà ancora spazio per Diego De Michelis quindi: il prodotto del vivaio amarantoceleste aveva fatto vedere ottime cose già nel match interno contro Pesaro, e potrebbe rappresentare una pedina fondamentale per allungare le rotazioni, soprattutto contro un avversario dalla panchina profondissima.L'Acqua&Sapone di Tino Perez comanda la classifica a quota 40, frutto di 13 vittorie ed un pareggio in diciassette gare giocate. Numeri impressionanti, ma il Real ha già dimostrato di sapersi esaltare nelle difficoltà. Scelte obbligate per quanto riguarda la formazione: Jeffe è l'unico centrale di ruolo, Jefferson, Joaozinho, Nicolodi, Abdala ed Esposito nel reparto laterali, mentre davanti ci sarà Kakà, con De Michelis pronto a dargli fiato.«Dobbiamo dimenticare la vittoria di Coppa dello scorso 8 gennaio – dice Festuccia – perché l’Acqua&Sapone ha le risorse tecniche, fisiche e caratteriali per vincere contro chiunque. Per loro quella di domani sarà senz’altro una rivincita, per noi deve rappresentare invece, un’altra tappa d’avvicinamento ai traguardi prefissati ad inizio stagione, nonostante le defezioni di alcuni elementi come Chimanguinho, Alemao e Rafinha che ci toglieranno qualcosa nelle rotazioni».Nei due precedenti in stagione il bilancio è pari: vittoria in campionato per l'Acqua&Sapone al PalaMalfatti, vittoria per il Real Rieti nei quarti di finale di Coppa Della Divisione.: Mammarella, Murilo, Ercolessi, Lima, Lukaian, Fiuza, Fior, Iervolino, Marrazzo, Cuzzolino, Calderolli, De Oliveira, Avellino, Jonas. All. Pérez: Micoli, Putano, Relandini, De Michelis, Stentella, Esposito, Bucci, Pandolfi, Jeffe, Kakà, Jefferson, Joaozinho, Abdala, Nicolodi.: Morabito (Vercelli), Oliviero (Pesaro)Lynx Latina - Lazio 2-4Lollo Caffè Napoli- Civitella Colormax 6-1Italservice Pesaro- Feldi Eboli 2-1Meta Catania- Real Arzignano 7-4Came Dosson - Maritime Augusta (oggi, ore 18.30)Acqua & Sapone Unigross 40Italservice Pesaro 38Lollo Caffè Napoli 33Maritime Augusta 32Real Rieti 31Feldi Eboli 29Meta Catania 26Civitella Colormax 23Came Dosson 20Lynx Latina 12Real Arzignano e Lazio 7