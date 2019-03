RIETI - Con il campionato under 19 fermo, nel fine settimana sono scese in campo due squadre del settore giovanile del Real Rieti. Il bilancio complessivo è di una vittoria e una sconfitta, la prima in campionato per l'Under 17. I ragazzi allenati da Stentella hanno infatti rimediato il primo ko in stagione, netto, con il risultato di 6-0 contro la Polisportiva De Rossi. Benissimo invece l'Under 15, che a Montebuono ha sconfitto con un netto 8-0 l'Airone. Dopo la vittoria contro lo Juvenia l'Under 19, come detto, tornerà il campo questa domenica per affrontare la Lazio, attualmente un punto sotto agli amarantocelesti secondi in classifica.



UNDER 19

S. S. Lazio - Real Rieti

domenica 10, ore 11, PalaGems



UNDER 17

Polisportiva De Rossi - Real Rieti 6-0



UNDER 15

Real Rieti - L'Airone 8-0

3 Mannoni, 2 Battistelli, Masini, Innocenti, Sciarrini © RIPRODUZIONE RISERVATA