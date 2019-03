FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA- QUARTI DI FINALE

RIETI - Si sono chiusi pochi minuti fa, presso la sede della Regione Emilia Romagna, i sorteggi per i quarti di finale della Final Eight di Futsal. C'era anche il Real Rieti, che torna nella fase finale della Coppa Italia dopo aver saltato le ultime tre edizioni. Gli amarantocelesti erano nell'urna delle teste di serie, avendo chiuso al quarto posto il girone di andata. Sorteggio non favorevole, perchè l'urna ha riservato il Meta Catania. Saranno quindi i siciliani l'avversario nei quarti di finale, che si giocherà al PalaBigi di Reggio Emilia alle 18 del 21 marzo. Nei due precedenti in questa stagione, tra le due squadre il bilancio è in parità: vittoria per il Real all'andata al PalaMalfatti e vittoria del Meta al PalaCatania. Avversario scorbutico quindi, ma il livello della competizione impone anche questo.Lollo Caffè Napoli - Feldi Eboli (mercoledì 20 marzo, ore 17, PalaSport Loiano)Italservice Pesaro - Came Dosson (mercoledì 20 marzo, ore 20.30, PalaSport Cavezzo)Real RIeti - Meta Catania (giovedì 21 marzo, ore 18, PalaBigi, Reggio Emilia)Acqua&Sapone- S.S. Lazio (giovedì 21, ore 20.30, PalaBigi, Reggio Emilia)Questi gli accoppiamenti, intanto la squadra è al lavoro per preparare gli ultimi due impegni in campionato prima della Coppa. Sabato alle 18 sarà sfida contro l'Acqua&Sapone al PalaSantaFilomena, mentre la prossima settimana toccherà al Napoli al PalaMalfatti. Due sfide cruciali, due partite che diranno molto sulle possibilità della formazione amarantoceleste di chiudere la regular season tra le prime quattro ed essere testa di serie anche nei playoff.