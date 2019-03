FINAL EIGHT COPPA ITALIA, SPAREGGI

RIETI - Nell'immediato c'è da preparare la sfida ai campioni d'Italia in carica dell'Acqua&Sapone, ma da ieri, in casa Real Rieti, si pensa anche alla possibile avversaria nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia, che si giocheranno in Emilia- Romagna dal 20 al 24 marzo.Nel fine settimana il campionato è stato fermo, perchè si sono giocati gli spareggi che hanno deciso le quattro squadre da aggiungere alle quattro già qualificate. Acqua&Sapone, Pesaro, Lollo Caffè Napoli e Real Rieti avevano già staccato un biglietto avendo centrato i primi quattro posti al termine del girone di andata, mentre per tutte le altre, appunto, è stato spareggio.Tutto si è deciso in gara secca, sul campo della squadra meglio posizionata in calssifica, secondo l'accoppiamento 5a-12a, 6a-11a e cosi via. In tre partite su quattro fattore campo rispettato: il Meta ha battuto agevolmente il Civitella di Andrea Romano, passando il turno, la Feldi ha invece faticato per piegare 2-1 il Latina, mentre ieri la Came ha battuto l'Arzignano. La sorpresa è arrivata, perché il Maritime, che aveva chiuso al quinto posto il girone di andata, è stato battuto in casa dalla Lazio 3-2, una Lazio che occupa ancora l'ultimo posto in campionato.Saranno i sorteggi di domani (ore 11.30), che si svolgeranno presso la regione Emilia Romagna e che verranno trasmessi in diretta su Sky Sport, a decidere l'avversaria nei quarti di finale. Gli amarantocelesti potranno quindi pescare una tra Feldi Eboli, Came Dosson, Lazio e Meta Catania. Il criterio per i sorteggi è molto semplice: da una parte ci saranno le "palline" delle quattro teste di serie, dall'altra le quattro qualificate dopo gli spareggi. Questi i risultati degli spareggiFeldi Eboli - Lynx Latina 2-1Meta Catania Bricocity- Civitella Colormax 8-2Maritime Augusta - S.S. Lazio 2-3Came Dosson - Real Arzignano 5-4Urna 1: Acqua&Sapone Unigross, Italservice Pesaro, Lollo Caffè Napoli, Real RietiUrna 2: Feldi Eboli, Came Dosson, Meta Catania Bricocity, S.s. Lazio