© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Real Rieti e Lotto ancora insieme. Si rinnova la partnership tra il club amarantoceleste e il brand di abbigliamento, che già da anni veste la società amarantoceleste. Questa mattina, in provincia di Treviso, c'è stato un incontro tra la società e i vertici dell'azienda, in particolare dal dottor Andrea Tomat ed il suo staff completato da Simone Cescutti, head of Salese Europe&Italy, Maria Poloniato sales specialist teamwear e Matteo Agostinetto sponsorship manager, ha Sponsorships manager. Per il Real, oltre al patron Roberto Pietropaoli, presenti il presidente Giorgio ed il vice presidente Luca Palombi. La collaborazione, già attiva fino al prossimo 2022, continuerà anche nei prossimi anni, ed il club ha voluto omaggiare la Lotto con una delle medaglie conquistate in Coppa Della Divisione.Soddisfatto il patron Roberto Pietropaoli a margine dell'incontro: «C’è stima reciproca e soddisfazione nel dare corso a questo connubio vincente – sottolinea Roberto Pietropaoli al termine dell’incontro in una nota diffusa dal club – Con la Lotto sul petto abbiamo già vinto due trofei e puntiamo ad arricchire ulteriormente il nostro palmares. Un ringraziamento al dottor Tomat ed il suo staff, col quale peraltro stiamo già lavorando in chiave futura: per il prossimo anno avremo due maglie personalizzate pensate e disegnate solo per noi, a testimonianza del fatto che Real Rieti e Lotto resta un connubio funzionale e vincente».Insomma, un matrimonio destinato a continuare anche nei prossimi anni con novità in arrivo, tra le quali, per il prossimo anno, due maglie realizzate appositamente per il Real Rieti.