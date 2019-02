LE ASPETTATIVE

COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Italservice Pesaro

Arbitri

ALTRE GARE, XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Una grande sfida quella che andrà in scena stasera alle 20.30 al PalaMalfatti di Rieti, ancora in diretta su Sportitalia.Nella diciassettesima giornata di campionato il Real Rieti riceve l'Italservice Pesaro di Fulvio Colini. Terzo incrocio stagionale per le due squadre, che si sono affrontate nella gara di andata in campionato, vinta dall'Italservice Pesaro, e in finale di Coppa Della Divisione.Il momento in casa amarantoceleste non è dei migliori, perché nelle ultime due partite di campionato sono arrivati un pareggio ed una sconfitta. Saranno tanti gli assenti con cui dovrà fare i conti il tecnico Festuccia, che recupera Jeffe, out a Catania, ma perde Joaozinho, squalificato, oltre che Nicolodi, Alemao e Micoli, che stasera sconta l'ultima delle tre giornate di squalifica. Anche il Pesaro, da parte sua, dovrà rinunciare al capocannoniere Borruto e a Mateus, entrambi squalificati. Il tecnico potrà però contare sui rientri di Salas e Canal, che lo scorso 19 febbraio ha finito di scontare i due anni di squalifica a suo carico per doping.La sfida è affascinante, con il Pesaro che vorrà sicuramente riscattarsi dopo la finale di Coppa, anche se sia mister Colini che il portiere ex Real Miarelli hanno parlato di: "nessuna rivincita". Ci si aspetta clima rovente anche sugli spalti, dopo quanto accaduto a Pesaro in Coppa, e proprio da Pesaro arriverà un pullman di tifosi ospiti. Per il Real, oltre a Putano ed i giovani under, ci saranno Jeffe, capitan Rafinha, Jefferson, Esposito, Abdala, Kakà e Chimanguinho. Al di là dei discorsi relativi alla finale di Coppa, la gara di stasera mette in palio tre punti fondamentali per la lotta dei primi quattro posti, anche perché lunedì si affronteranno Acqua&Sapone e Napoli.Alla vigilia del match il tecnico Festuccia ha provato a caricare l'ambiente: «È una partita che arriva in un momento importante della stagione, noi ci arriviamo con una pesante sconfitta da cancellare, ossia quella di Catania, ma sappiamo che dobbiamo riprendere il filo conduttore di una stagione fin qui di assoluto valore. Ci sarà qualche assenza, ma vedrete che coloro che andranno in campo sapranno compensare anche questo fattore, in funzione di un avversario già affrontato due volte e che conosciamo bene. Jeffe è recuperato e sarà della partita, peccato per l’assenza di Joaozinho perché a mio avviso sarebbe stata la partita giusta per le sue caratteristiche. Mi aspetto 40′ dai mille volti e dalle mille motivazioni, da giocare fino alla fine».: Putano, Jeffe, Esposito, Rafinha, De Michelis, Jefferson, Stentella, Abdala, Kakà, Chimanguinho, Bucci, Pandolfi, Relandini. All. Festuccia: Miarelli, Taborda, Marcelinho, Tonidandel, Fortini, Honorio, Mancuso, Salas, Caputo, Guennounna,Borrea, Polidori, Del Grosso All. Colini: Giovanni Beneduce (Nola), Natale Mazzone (Imola), Simone Pisani (Aprilia)Lazio - Civitella Colormax (stasera, ore 20.30)Feldi Eboli - Meta Catania (stasera, ore 20.30)Real Arignano- Came Dosson (domani, ore 16)Maritime Augusta- Lynx Latina (domani, ore 16)Acqua&Sapone Unigross- Lollo Caffè Napoli (lunedì, ore 20.30)Acqua &Sapone 37Italservice Pesaro 34Lollo Caffè Napoli e Real Rieti 30Maritime Augusta 29Feldi Eboli 26Meta Catania 23Civitella Colormax 20Came Dosson 19Lynx Latina 12Real Arzignano 6Lazio 4