RIETI - Fine settimana quasi perfetto per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Due vittorie ed una sconfitta, questo il bilancio complessivo del fine settimana amarantoceleste. Vince ancora l'under 19 che al PalaMalfatti batte 6-2 l'Olimpus. Continua la marcia inarrestabile dell'under 17 che si è imposta 8-3 in trasferta contro il Vallerano. Unica sconfitta è stata quella dell'Under 15, che gioca una buona partita in casa ma non riesce ad imporsi sul Casal Torraccia, che la spunta con il risultato di 5-2.



UNDER 19

Real Rieti - Olimpus 6-2

2 Gouiache, Stentella, De Michelis, Mitolo, autogol



UNDER 17

Vallerano - Real Rieti 3-8

2 Matticari, 2 Ciani, 2 Boria, Marchione, Ettaro



UNDER 15

Real Rieti - Casal Torraccia 2-5

Masini, Battistelli



