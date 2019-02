© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una serata di festa per il Real, che è stato accolto nella sala consiliare del Comune di Rieti per celebrare il successo ottenuto in Coppa Della Divisione. L'iniziativa ha visto la partecipazione del sindaco Antonio Cicchetti, del consigliere con delega allo Sport Roberto Donati, della vice presidente del consiglio comunale Claudia Chiarinelli ma anche del presidente della Provincia Mariano Calisse. Tanti applausi e sorrisi ed una targa consegnata al tecnico David Festuccia, al presidente Giorgio Pietropaoli ed a patron Roberto.Il Real è un vanto della città, questa la sintesi degli interventi istituzionali, anche se il sindaco Cicchetti ha poi evidenziato che «Quando si parla di Rieti come città dello sport si dice la verità. Non credo che capiti in altre città con lo stesso bacino di persone di avere la fortuna di essere rappresentati a livelli così alti. Servono capitani coraggiosi che investono soldi, tempo e passione e Roberto Pietropaoli è uno di questi».La vice presidente Claudia Chiarinelli ha invece sottolineato come il Real riesca a rappresentare ai massimi livelli la città di Rieti, stesso concetto espresso dal consigliere Donati: «Quando tempo fa dissi che il Real era per noi una vetrina a livello italiano ed internazionale qualcuno mi aveva riso dietro - ha raccontato - essere qui oggi significa che avevo ragione».Il presidente Calisse ha invece espresso un sogno: «Voglio vedere una finale scudetto giocata a Rieti, grazie al comune per l'invito, per me è un onore essere qui a celebrare il successo in Coppa Della Divisione».Poi le premiazioni, con una targa per patron, presidente e tecnico David Festuccia: «Grazie a tutti coloro che lavorano con me ogni giorno, grazie alla squadra -, ha detto nel suo intervento-, è una fortuna poter allenare dei grandi uomini prima che dei grandi giocatori».L'ultimo intervento è stato del Patron Roberto Pietropaoli, che ha chiamato e premiato tutti i ragazzi della Special Olympics, definendoli: «La sua più grande vittoria». Lacrime durante i ringraziamenti, in particolare quando li ha rivolti al vice presidente Luca Palombi e sua moglie Antonella Cingolani.Foto di rito, sorrisi e buffet per tutti. Si chiude così un pomeriggio da ricordare per il Real, che sul campo prepara la sfida di venerdì contro l'Italservice Pesaro, proprio la squadra battuta nella finale celebrata oggi dal Comune e Provincia di Rieti.