LE ASPETTATIVE

COSI' IN CAMPO

Meta Catania Bricocity

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Seconda partita in cinque giorni per il Real Rieti e seconda diretta consecutiva davanti alle telecamere di Sportitalia. Questa sera alle 20.30 la formazione amarantoceleste sarà di scena al PalaCatania per la complicata sfida al Meta.Dopo il pareggio di lunedì per 5-5 contro la Came gli amarantoceleste vogliono tornare al successo, ma contro la squadra di Salvo Samperi servirà l'impresa. Già all'andata, quando il Real si impose 3-1, il Meta aveva dimostrato di essere squadra attrezzata e con individualità importanti: Carmelo Musumeci, Alex Costantino e non solo. Il fattore PalaCatania poi non è affatto trascurabile, visto che i siciliani viaggiano ben oltre i 1500 spettatori di media.La buona notizia è che il Real potrà contare sul rientro di Jefferson dopo la squalifica, mentre mancheranno all'appello ancora Alemao, Micoli e Nicolodi, con Jeffe non al top della condizione. Occhio alla diffida sulle spalle di Chimanguinho e Joaozinho, che in caso di giallo salterebbero la supersfida della prossima settimana contro il Pesaro. Serve una vittoria per allungare la striscia positiva, ma anche per provare a riprendersi il secondo posto, visto che lunedì, nel posticipo, si affronteranno proprio Pesaro e Acqua&Sapone.A caricare l'ambiente prima della sfida è il tecnico David Festuccia: «Dobbiamo dare seguito al trend positivo – dice – sopperendo alle defezioni con la forza di volontà e lo spirito di gruppo. Questa è una squadra che non molla un centimetro, fino alla fine lotta perché ha fame di successi. Il Meta Catania? Già all’andata aveva dimostrato di possedere delle notevoli qualità sia tecniche, che tattiche: giocheremo in una cornice di pubblico importante, che dovrà però rappresentare uno stimolo».Servirà un Real tosto contro un Meta che vuole l'ennesimo scalpo prestigioso di una stagione fino ad ora da incorniciare e che vede la squadra di Samperi a quota 23 punti ed in piena zona playoff, avendo anche da recuperare la partita contro il Napoli.: Thiago Perez, Espindola, Ernani, Tres, Musumeci, Constantino, Brancato, Messina, Silvestri, Spampinato, Amoedo, Azzoni, DalCin, Espindola. All. Samperi: Puntano, Rafinha, Esposito, Stentella, De Michelis, Jefferson, Joaozinho, Jeffe, Abdala, Kakà, Chimanguinho, Relandini, Pandolfi, Bucci. All. Festuccia: Malfer di Rovereto, Acquafredda di Molfetta e Alessi di TaurianovaLynx Latina - Real Arzignano (stasera, ore 20.30)Lollo Caffè Napoli - Lazio (stasera, ore 21)Came Dosson - Feldi Eboli (domani, ore 18.30)Civitella Colormax - Maritime Augusta (domani, ore 18.30)Italservice Pesaro - Acqua&Sapone Unigross (lunedì, ore 20.45)Acqua&Sapone 37Italservice Pesaro 31Real Rieti 30Maritime Augusta 29Lollo Caffè Napoli 27Feldi Eboli 23Meta Catania 20Came Dosson 19Civitella Colormax 17Lynx Latina 11Real Arzignano 5Lazio 4