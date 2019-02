COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Came Dosson

Arbitri

LA XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Dopo la sosta per la Coppa Della Divisione e l'esordio di Alessio Musti come ct dell'Italfutsal, il campionato di serie A è tornato con la quindicesima giornata. A chiudere il programma sarà il Real Rieti, che questa sera alle 20.30, in diretta su Sportitalia, ospita la Came Dosson al PalaMalfatti. Amarantoceleste decimati ed incerottati dopo le Final Four, con Festuccia che dovrà rinunciare agli squalificati Jefferson, Alemao e Micoli, oltre che all'infortunato Nicolodi.Non sarà semplice, anche perchè la Came, battuta in semifinale di Coppa Della Divisione, rispetto a quella gara recupera Cainan De Matos e l'ex di turno Japa Vieira. Per i veneti però quasi certo il forfait di Edgar Bertoni, che sui social ha postato delle foto che lo ritraggono con la caviglia sinistra malconcia e addirittura le stampelle. Scelte obbligate quindi da una parte e dall'altra, con il Real che si affiderà a Gonzalo Abdala, che torna dopo aver saltato la finale di Coppa, che sarà in campo insieme a Rafinha, Joaozinho, Jeffe, Kakà e Chimanguinho, olte ovviamente a Matteo Esposito, che questa sera sarà chiamato agli straordinari. Tra i pali, viste le tre giornate di squalifica a Micoli, ci sarà Davide Putano, l'eroe della finale di Coppa contro Pesaro ed uno dei giocatori più in forma del Real. La Came cerca punti preziosi per la zona playoff, mentre il Real vuole riprendersi il secondo posto in classifica vista la vittoria di venerdì scorso del Pesaro contro il Napoli.Sarà importante riattaccare la spina e calarsi fin da subito in una partita complicata sotto tanti punti di vista, come sottolinato anche dal tecnico David Festuccia: «Riattacchiamo la spina - dice il tecnico David Festuccia al termine della rifinitura - La Coppa ormai è in archivio, ora pensiamo a centrare il miglior piazzamento possibile in classifica nonostante le assenze, nonostante qualche imprevisto di troppo che ci limita nelle rotazioni, consapevoli del fatto che il trionfo di due settimane fa farà sì che gli avversari d'ora in avanti avranno un motivo in più per provare a batteri. Ma noi non siamo assolutamente appagati ed abbiamo ancora fame di successi».Una partita chiave dunque, in una settimana altrettanto importante, visto che molto probabilmente giovedì si saprà qualcosa in merito al ricorso portavo avanti dalla società, che punta ad uno sconto per le squalifiche arrivate dopo le Final Four di Coppa.: Putano, Jeffe, Rafinha, Pandolfi, Esposito, Joaozinho, Abdala, Kakà, Chimanguinho, Relandini, Bucci, Gouiache. All. Festuccia: Pietrangelo, Belsito, De Matos, Schiochet, Ronzani, Sviercoski, Morassi, Fusari, Bellomo, Vieira, Igor, Grippi, Rosso, Giuliato. All. Rocha: Manzione (Salerno), Marangi (Brindisi), Gentile (Roma1)Feldi Eboli - Lynx Latina 7-2Italservice Pesaro - Lollo Caffè Napoli 5-2Real Arzignano - Civitella Colormax 1-2Maritime Augusta - Lazio 6-1Acqua&Sapone Unigross - Meta Catania 4-2Real Rieti - Came Dosson (stasera, ore 20.30)Acqua&Sapone 37Italservice Pesaro 31Real Rieti e Maritime Augusta 29Lollo Caffè Napoli 27Feldi Eboli 23Meta Catania 20Came Dosson 18Civitella Colormax 17Lynx Latina 11Real Arzignano 5S.s Lazio 4