RIETI - Il Real Rieti, in merito ai provvedimenti disciplinari comminati alla società e ad alcuni suoi tesserati, riferiti allo svolgimento della finale di Coppa della Divisione del 27 gennaio scorso, «nel constatare la rigidità e durezza e la durezza delle sanzioni stabilite, si dichiara incredula e sbalordita, pur riconoscendo con la massima onestà intellettuale, che nel corso della serata ci sono stati degli accadimenti meritevoli di sottolineatura disciplinari. Tuttavia, la società, ritiene eccessivi i 3 mesi di squalifica inflitti al calciatore Alemao (fino al 30 aprile 2019) ed ha affidato allo studio legale Chiacchio il mandato per essere rappresentata nelle sedi opportune e far valere le proprie ragioni in merito. L'intento del Real Rieti non è quello di recitare il ruolo della vittima vessata, ma molto più semplicemente quello di ricostruire l'esatto svolgimento degli eventi - conclude la nota - e fare in modo che la sanzione disciplinare assuma connotati equi e non sbilanciati».