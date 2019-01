UNDER 17

Cmc-Real Rieti 0-2

Marchione, Bucci

UNDER 15

Real Rieti-Virtus Santa Maria 4-2

2 Manoni, Sciarrini, Marchetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Chiuso un altro weekend per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Unica squadra a riposo è l'under 19 che dopo il ko contro la Roma in casa rimmarà in pausa dal campionato fino a domenica 10 febbraio, quando sfiderà in trasferta l'Italpol. Arrivano invece buone notizie sia dall'under 15 che dall'under 17 entrambe vittoriose. L'under 15 ritrova il successo battendo 4-2 la Virtus Santa Maria, trascinata da una doppietta di Manoni. Bene anche l'under 17, che continua a portare avanti un campionato importante. I ragazzi di mister Abati hanno battuto 2-0 il Cmc grazie alle reti di Marchione e Bucci. Per gli amarantoceleste secondo posto in classifica nel girone C, con una gara ed un punto in meno rispetto alla capolista Forte Colleferro.