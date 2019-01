© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due serate fantastiche, due battaglie sportive che ci consegnano un Real tosto, fortissimo, ma soprattutto vincente. Vincere la Coppa al Pala Nino Pizza e farlo ai rigori, dopo aver rimontato tre volte è un segnale che porta in una sola direzione: di questa squadra sentiremo ancora parlare. Dopo la vittoria sofferta contro la Came in semifinale oltre due ore e mezza di battaglia, cinquanta minuti, sei calci di rigore. La finale ha regalato, in diretta su Sportitalia, uno spettacolo apprezzabile per intensità e giocate, tra due squadre che saranno protagoniste fino in fondo. Questo Real è costruito bene, ha due portieri importanti, il ritorno di Jeffe ha dato ulteriore solidità ed esperienza, il reparto laterali è di primissima fascia e la coppia di pivot tra le più devastanti degli ultimi anni in tutta la serie A. Il tutto con il "lusso" di poter rinunciare a Douglas Nicolodi e con Gonzalo Abdala in tribuna.Ora però tutto l'ambiente dovrà essere bravo a gestire un gruppo nutrito, con tante personalità importanti, ma soprattutto a tenere alta l'asticella della concentrazione. La stagione è ancora lunghissima, bisognerà difendere almeno il secondo posto in campionato e concentrarsi su Final Eight di Coppa Italia e playoff scudetto. Sarà importante, ora più che mai, continuare a premere sull'acceleratore e tenere alta l'asticella in vista di una stagione ancora tutta da vivere. Di certo, per quanto appena detto, questo Real ha il dovere di non porsi limiti, perché ha le carte in regola per essere competitivo in ogni manifestazione. Menzione speciale meritano i reatini dello staff tecnico, a cominciare ovviamente da David Festuccia e Marco Abati, che hanno dimostrato che si può essere profeti in patria lanciando un segnale di una reatinità che vale, capace di emergere e di ritagliarsi un posto nella gloria e nella storia dello sport cittadino.Adesso la parte più difficile, e forse anche la più bella, è quella di contenere entusiasmo ed euforia. La sosta, sotto questo punto di vista, arriva nel momento giusto, perché ci sarà tempo per riorganizzare le idee e preparare al meglio la sfida contro una Came ferita, che arriverà a Rieti con la voglia di rivincita, ma soprattutto di prendersi tre punti pesantissimi in chiave playoff. Di certo l'entusiasmo straripante dei tifosi aiuterà, anche se questo potrebbe riaprire l'annosa questione di un PalaMalfatti. Di certo i tifosi di futsal quest'anno sono destinati a togliersi diverse soddisfazioni.