LE PAGELLE DELLE FINAL FOUR

Esposito 7

Jeffe 7

Chimanguinho 8

Joaozinho 7

Kakà 7,5

Abdala 7

Alemao 8

Jefferson 7.5

Rafinha 8

Putano 8.5

Festuccia 8

Pietropaoli 9

RIETI - Alla vigilia delle Final Four in casa Real Rieti nessuno si voleva sbilanciare su quello che sarebbe potuto essere l’esito finale. “Godiamoci il momento” era la parola d’ordine. La conquista della Coppa della Divisione, il secondo trofeo nella storia del club reatino, lascia in eredità una squadra composta da giocatori di assoluto valore, ottimamente amalgamata, grazie al lavoro certosino della staff tecnico, e perfettamente costruita dal patron Roberto Pietropaoli e dallo staff dirigenziale.C’era, c’è e ci sarà. Il giovane reatino dopo la Winter Cup del 2015 colleziona un altro trofeo, questa volta però da protagonista. Anche nella finale di ieri minuti importanti sul parquet.E’ tornato a Rieti per portare in dote personalità ed esperienza. Risparmiato in semifinale, mandato in campo nella finalissima. Il perché può essere riassunto nella freddezza mostrata nel calciare uno dei decisivi tiri di rigore.In semifinale ha messo a segno la rete del definitivo 3-1, in finale ha siglato il gol del 3-3. Solo firme pesanti per Chimi Show. E non solo, nei cinquanta minuti con il Pesaro tanto sacrificio anche in fase difensiva.Moto perpetuo sulla corsia di competenza. Quando c’è da offendere sfrutta le sue doti tecniche, che in pochi possono vantare, mentre quando c’è da difendere mette in mostra grinta e abnegazione.L’altro uomo dei gol pesanti. In semifinale contro la Came Dosson apre le danze mettendo a referto un 1-0 di pregevolissima fattura, mentre nella finale di ieri calcia uno dei tiri di rigore: imparabile per Miarelli. “Siam venuti fin qui per vedere segnare Kakà”, come cantano gli ultras reatini.Lui va in campo nella semifinale, mentre Jeffe né prende il posto in finale. Due mesi fa militava in serie A2, oggi si ritrova con una Coppa della Divisione nel suo palmares. Quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente: qualità e corsa.Vedendolo in campo e guardando la carta d’identità potrebbe sembrare che qualcosa non torni. Quarantadue anni e non sentirli. Il direttore d’orchestra in campo: vede la giocata sempre un secondo prima rispetto agli altri.E’ brasiliano, ma ha la garra argentina. Quando c’è da lottare non si tira mai indietro, anzi il più delle volte è in prima fila. Tra semifinale e finale abbina due prestazioni di una quantità impressionante, condite anche dal gol del 2-0 contro la Came Dosson. Rimedia ingiustamente un rosso in finale.Quando vinse la Winter Cup nel 2015 era un giovane brasiliano di belle speranze. Oggi è il capitano del Real, meritatamente. La sua due giorni di Pesaro potrebbe essere fotografata nella splendida rete messa a segno in finale. Fascia sul braccio, qualità e sapienza tattica.Miglior portiere delle Final Four. Non poteva essere altrimenti. Tra Came Dosson e Pesaro inanella una serie di interventi che hanno confermato, qualora ce né fosse bisogno, che il suo arrivo a Rieti, nel mercato invernale, è stato un vero colpo da novanta. Ciliegina sulla torta il rigore parato a Taborda.E’ stato promosso allenatore del Real dopo l’esonero di Massimiliano Mannino. E’ stato accolto da molto scetticismo, ieri si è preso la sua rivincita. Ha plasmato ancor prima che una squadra un gruppo di uomini e nel confronto con lo Special One del futsal non ha dimostrato alcun timore reverenziale.La stagione non era iniziata nel migliore dei modi. Lui, insieme al suo staff, ha deciso di mettere in alto il ribaltone, cambiando guida tecnica e rafforzando notevolmente la squadra. Qualcuno forse già parlava di un’annata anonima: siamo solo a Gennaio e la bacheca di via Padronetti si è arricchita di un nuovo trofeo, il secondo nella storia del club. I fatti parlano per lui.