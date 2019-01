RIETI - Un Real Rieti ai limiti dell'eroico si prende la Coppa Della Divisione. Partita da brividi al Pala Nino Pizza di Pesaro che vede trionfare la squadra di David Festuccia ai calci di rigore. Decisiva la parata di Putano sul rigore calciato da Taborda, mentre il Real va a segno con Kaka, Jeffe e Alemao. Sia i regolamentari che i supplementari si erano chiusi in parità. Real tre volte sotto e tre volte capace di riacciffare la partita con i gol di Rafinha, l'autogol di Taborda ed il 3-3 di Chimanguinho su assist di Alemao.



La gioia di mister David Festuccia a fine gara: «Prendersi qui questa Coppa non era affatto facile. Un grazie a tutti, alla squadra straordinaria, allo staff, a tutti. Ma per me la cosa che conta adesso è lasciare una dedica ed un pensiero a Stefano Colasanti, un amico, questo è anche per lui». Ultimo aggiornamento: 22:36