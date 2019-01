COSI' IN CAMPO

RIETI - È il momento di scendere in campo per giocarsi il primo trofeo della nuova stagione. Al Pala Nino Pizza di Pesaro scatta è il giorno delle semifinali di Coppa Della Divisione, chi vince stacca un biglietto per la semifinale di domani. Primo grande appuntamento per il Real di David Festuccia, che arriva alla manifestazione avendo raccolto sei vittorie nelle ultime sette partite giocate. La squadra è partita ieri in direzione Pesaro e in serata ha svolto una seduta di rifinitura e oggi sarà in campo per la seconda semifinale contro la Came Dosson alle 19.30. Ad aprire il programma saranno invece i padroni di casa dell'Italservice Pesaro, che alle 17, in diretta su Sportitalia, affrontano il Todis Lido Di Ostia, unica squadra di A2 ad aver raggiunto la fase finale della competizione.Pochi dubbi di formazione per il Real, che dovrà rinunciare a Douglas Nicolodi. Il ballottaggio per l'unica tribuna da scegliere è infatti tra Jeffe ed Abdala. Pesanti invece le defezioni con cui deve fare i conti la Came di Sylvio Rocha, che durante il match di campionato contro l'Acqua&Sapone ha perso per espulsione Cainan De Matos e l'ex Japa Vieira: entrambi scontreranno la giornata di squalifica stasera. Occhio però alla Came che si giocherà la gara senza avere nulla da perdere al cospetto di un Real indubbiamente favorito per la vittoria finale proprio insieme al Pesaro.Alla vigilia dell' impegno hanno parlato il tecnico David Festuccia e il patron Roberto Pietropaoli: «Siamo contenti di andare a giocarci questa finale, consapevoli del fatto che sarà una bellissima manifestazione, nel corso della quale avremo l’occasione per confrontarci con avversari di assoluto valore - ha detto il tecnico - ma con la possibilità di poterci portare a casa qualcosa di importante. Ce la giocheremo fino in fondo sapendo che ci sono anche gli avversari, ma sempre nel rispetto delle regole e di tutto quello che abbiamo costruito».Patron Pietropaoli si aspetta di vedere il vero Real, quello in grado di calare sul parquet tutto il suo enorme potenziale: «Arrivare alla Final Four è già per se un motivo d’orgoglioso – afferma il patron Roberto Pietropaoli – soprattutto riavvolgendo il nastro e ripensando ai tanti chilometri macinati, tra una partita di campionato e l’altra. E’ chiaro che quando arrivi a questi livelli, il coefficiente di difficoltà cresce in maniera esponenziale: abbiamo di fronte una semifinale insidiosa, contro un avversario col quale in tre precedenti non siamo mai riusciti ad imporci ed un eventuale finale contro o una sorpresa dell’evento o i padroni di casa. Ma sarà bello ed affascinante viverla così come viene, nella speranza che stavolta il potenziale del Real Rieti venga definitivamente a galla e dimostri di poter competere contro chiunque».Grande attesa dunque: il Real Rieti, dopo essere tornato tra le grandi vuole coronare un percorso lungo e provare a giocarsi il primo trofeo della nuova stagione, con i tifosi pronti a mobilitarsi in caso di accesso alla finale di domani (19.30, diretta Sportitalia). I precedenti non sorridono al Real, che lo scorso anno ha rimediato due sconfitte in altrettante partite e quest'anno ha strappato al Pala Dosson un pareggio sulla sirena grazie al gol di Chimanguinho. Il grande ex della sfida sarà Alemao, che lo scorso anno con la maglia della Came ha giocato una Final Eight di Coppa Italia ed una semifinale scudetto persa contro la Luparense.: Putano, Micoli, Relandini; Rafinha, Alemao, Jefferson, Joaozinho, Esposito, Abdala, Pandolfi, Stentella, De Michelis,Kakà, Chimanguinho.: Morassi, Pietrangelo, Belsito, Bertoni, Schiochet, Ronzani, Fusari, Bellomo, Igor, Grippi, Svierkoski, Rosso, Giuliato. All. Rocha: Prisma di Crotone, Burrattoni di Lugo di Romagna e Cursi di Jesi