RIETI - Si chiude un altro fine settimana per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. In campo sia under 15, under 17 e under 19, anche se il bilancio complessivo non è esaltante. L'unica formazione a strappare i tre punti è l'Under 17, che rifila un secco 8-2 al Club Roma Futsal. Sconfitta invece per l'Under 15 che si arrende a Roma contro la Lazio. Va ko anche la formazione under 19 al PalaMalfatti contro la Roma, dopo una grande partita. La Roma si era infatti presentata al PalaMalfatti da imbattuta, e i giallorossi, con grande fatica, riescono a strappare 3 punti contro un Real arcigno, che si arrende sul risultato di 4-3.



UNDER 19

Real Rieti - A.S. Roma 3-4

De Michelis, Bucci, Stentella



UNDER 17

Real Rieti - Club Roma Futsal 8-2

4 Matticari, Renzi, Bucci, Venarubea, Ettaro



UNDER 15

S.S. Lazio - Real Rieti 3-0 © RIPRODUZIONE RISERVATA