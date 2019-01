COPPA DELLA DIVISIONE

SABATO 26:

DOMENICA 27:

RIETI - Il Real Rieti comunica che domani, martedì 22 gennaio, alle 16,15 i quadri dirigenziali e la prima squadra sarà ricevuta dal vescovo monsignor Domenico Pompili nei Saloni Papali del Vescovado «per un incontro formale in vista della fase finale della Coppa della Divisione, un momento di raccoglimento spirituale e di riflessione generale, oltre che l’occasione per visitare le bellezze artistiche che gli stessi Saloni custodiscono ormai da anni - si legge nella nota del club - Il Real Rieti ringrazia anticipatamente la segreteria del Vescovo per questo incontro, ritenendolo propedeutico e formativo sia da un punto di vista umano, che sotto l’aspetto culturale, ricordando la vicinanza e il supporto che la Diocesi di Rieti non ha mai fatto mancare alla realtà sportiva del patron Roberto Pietropaoli».Il Real Rieti comunica che, in occasione delle Final Four di Coppa della Divisione, in programma a Pesaro il 26 e il 27 gennaio p.v. c/o il “Pala Nino Pizza”, i prezzi dei biglietti per assistere alle due semifinali e alla finale, sono i seguenti:€10 per vedere entrambe le partite;€ 8 ridotto (donne e ragazzi dai 14 ai 25 anni);INGRESSO GRATUITO per i ragazzi al di sotto dei 14 anni;€ 7 intero;€ 5 ridotto (donne e ragazzi dai 14 ai 25 anni);INGRESSO GRATUITO per i ragazzi al di sotto dei 14 anni;I tagliandi si potranno acquistare direttamente a Pesaro il giorno della gara, ricordando che sabato 26 gennaio, la prima semifinale, tra Italservice Pesaro e Todis Lido di Ostia si giocherà alle17 (diretta SportItalia), mentre il calcio d’inizio di Came Dosson-Real Rieti è fissato per le 19,30.La finale, invece, è in programma domenica 27 gennaio alle 19 (diretta SportItalia).