COSI' IN CAMPO

Lynx Latina

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Quarto ed ultimo derby laziale della stagione per il Real Rieti, che questa sera alle 20.30 sfida il Lynx Latina al PalaBianchini per la terza di ritorno del campionato di serie A. Impegno complicato per la squadra di Festuccia, al cospetto di un Latina in grande crescita. La formazione allenata da Alfredo Paniccia è in grande crescita e reduce da due vittorie consecutive in casa contro Meta Catania e Pesaro, mentre nell'ultimo turno è stata sconfitta 5-0 al PalaSantaFilomena dall'Acqua&Sapone. Sono invece tre i successi consecutivi in campionato per il Real, che ha una occasione ghiottissima per provare ad accorciare su altre rivali in classifica.Gli amarantocelesti arrivano però a questa sfida con qualche grattacapo, vista l'assenza certa di Douglas Nicolodi e un Kakà non in perfetta forma, cosi come Jefferson. Per Nicolodi arrivano però brutte notizie, perchè nelle scorse ore il "folletto" si è sottoposto ad ulteriori esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia. Ribaltato quindi l'esito dei primi esami: per lui sarà circa un mese di stop. Nell'elenco dei convocati anche Jeffe, che salvo ribaltoni dell'ultimo minuto non sarà in campo. Vietate distrazioni, vietato pensare alle Final Four di Coppa Della Divisione, anche perchè il Latina, con la spinta del suo pubblico, è squadra molto temibile, che ha avuto il merito di trovare la quadratura del cerchio dopo un avvio di stagione difficile.E' proprio questo uno degli aspetti che il tecnico David Festuccia ha voluto sottolineare alla vigilia: «Il Latina ha cambiato molto rispetto al girone d’andata e vorrà senz’altro fare una partita importante. Nell’ultimo match casalingo ha offerto una bellissima prestazione contro il Pesaro, di conseguenza ci aspettiamo una partita da non prendere sottogamba. Dobbiamo essere concentrati su questa sfida, perché rappresenta un altro importante passo in ottica playoff, poi penseremo al resto».: Chinchio, Carlinhos, Battistoni, Eduardo, Anas, Menichella, Juan Carlos, Raimondi, Mugnaini, Dener, Cretella, Palmegiani, Lo Cicero, Antonito. All. Paniccia: Micoli, Alemao, Esposito, Pandolfi, Abdala, Jefferson, Joaozinho, Kakà, Chimanguinho, Rafinha, Stentella, De Michelis, Putano, Relandini. All. Festuccia: Di Resta di Roma 2 e Tariciotti di CiampinoLazio - Real Arzignano (stasera, ore 20.30)Meta Catania Bricocity - Italservice Pesaro (stasera, ore 20.30)Lollo Caffè Napoli - Maritime Augusta (domani, ore 18)Came Dosson - Acqua&Sapone Unigross (domani, ore 18.30)Civitella Colormax - Feldi Eboli (domani, ore 18.30)Acqua&Sapone 31Italservice Pesaro 27Real Rieti e Maritime Augusta 26Lollo Caffè Napoli 24Feldi Eboli 20Meta Catania 19Came Dosson 18Civitella Colormax e Lynx Latina 11Real Arzignano 5Lazio 1