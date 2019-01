UNDER 19

Atletico New Team - Real Rieti 4-5

2 Stentella, 2 Pandolfi, Masini

UNDER 17

Jem's Soccer Academy - Real Rieti 2-2

Bucci, Matticari

UNDER 15

Nazareth - Real Rieti 2-2

Masini, Manoni

RIETI - Il settore giovanile del Real Rieti si mette alle spalle un fine settimana indubbiamente positivo, chiuso senza sconfitte per le tre squadre impegnate. Due pareggi ed una vittoria, quella dell'Under 19, sofferta, contro l'Atletico New Team. L'under 17 fa invece 2-2 in trasferta contro lo Jem's Soccer Academy. Stesso risultato per l'Under 15 che, sempre in trasferta, strappa un 2-2 sul campo del Nazareth. Come detto l'Under 19 ottiene all'ultimo una vittoria importante e sofferta contro l'Atletico New Team, che sfiora addirittura il colpaccio colpendo un palo nel finale prima del definitivo 5-4. Per l'Under 17 continuano ad arrivare risultati utili in un campionato davvero da incorniciare per i ragazzi di mister Abati.