LE ASPETTATIVE

COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Civitella Colormax

Arbitri

I RISULTATI DELLA XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Saranno Real Rieti e Civitella Colormax, questa sera alle 21 (diretta Sportitalia), a chiudere la seconda di ritorno della serie A di futsal. Un posticipo da tenere assolutamente d'occhio quello che andrà in scena stasera, con il Civitella che si è rilanciato dopo la vittoria di settimana scorsa contro l'Acqua&Sapone. Anche il Real ha compiuto l'impresa contro la squadra di Tino Perez centrando la qualificazione alle semifinali di Coppa Della Divisione. Proprio stasera, durante l'intervallo del match, verranno effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali.Il Civitella ha fatto un mercato interessante, acquistando su tutti il classe '95 Misael, che aveva iniziato la stagione alla Lazio e protagonista con una tripletta nel match contro l'Acqua&Sapone. Qualche dubbio di formazione per il Real invece, che dovrà certamente rinunciare a Douglas Nicolodi. Il folletto si è sottoposto agli esami strumentali che fortunatamente hanno escluso lesioni e se la caverà con una settimana di stop. Una buona notizia, anche perchè si temeva un guaio muscolare ma, soprattutto, di perderlo in vista delle Final Four di Coppa Della Divisione. Al suo posto ci sarà Gonzalo Abdala, mentre rimane qualche dubbio per Kakà, che ha fatto i conti con un piccolo problema al polpaccio destro. Probabile l'esordio da titolare in casa per Giuseppe Micoli, che potrebbe tornare tra i pali dopo il match contro la Lazio.I risultati di questa seconda di ritorno non sono stati favorevoli per il Real, con tutte le squadre di alta classifica che hanno rispettato i pronostici. Sarà fondamentale battere il Civitella e rimanere a contatto in attesa degli scontri diretti. Tra le tante note del match di stasera anche il bellissimo duello tra Andrea Romano e Matteo Esposito, due reatini che si ritrovano avversari in serie A. Per Romano è la prima da avversario contro il Real al PalaMalfatti, una serata che per lui avrà sicuramente un sapore speciale.A commentare il match alla vigilia è il tecnico David Festuccia, che ha chiesto grande concentrazione: «Non è il Civitella del girone d'andata – dice Festuccia – E’ una squadra che si è saputa adattare alla serie A e che, a differenza di tutte le neopromosse, col passare delle giornate ha evidenziato una crescita sotto ogni punto di vista. Guardando in casa nostra, ho chiesto con insistenza ai ragazzi di dimenticare in fretta l'impresa di martedì in Coppa e cercare di riprendere il filo del discorso in campionato, anche perché prima delle Final Four abbiamo due impegni decisivi per il piazzamento playoff».: Micoli, Jefferson, Esposito, Rafinha, Pandolfi, De Michelis, Stentella, Alemao, Abdala, Joaozinho, Chimanguinho, Kakà, Putano, Relandini. All. Festuccia: Mazzocchetti, Morgado, Horvat, Coco, Misael, Pieragostino, Pavone, Rocchiggiani, Romano, Fabinho, Curri, Vitinho, Di Paolo, Titon. All. Palusci: Galante di Ancona, Colombin di Bassano Del Grappa, Turano di Roma 2Feldi Eboli - Lazio 10-0Meta Catania - Lollo Caffè Napoli 1-2 (sospesa)Italservice Pesaro - Came Dosson 5-3Real Arzignano - Maritime Augusta 1-4Acqua&Sapone Unigross - Lynx Latina 5-0Acqua&Sapone Unigross 31Italservice Pesaro 27Maritime Augusta 26Lollo Caffè Napoli 24*Real Rieti 23Feldi Eboli 20Meta Catania 19*Came Dosson 18Civitella Colormax e Lynx Latina 11Real Arzignano 5Lazio 1* in attesa della decisione del Giudice Sportivo dopo la sospensione per impraticabilità del terreno di gioco causa infiltrazioni di acqua.