COSI' IN CAMPO

Acqua&Sapone Unigross

Real Rieti

Arbitri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una grande serata di futsal al PalaSantaFilomena di Chieti, la serata in cui Real Rieti e Acqua&Sapone si giocano le Final Four di Coppa Della Divisione. Questa sera alle 20.30 (diretta su PmgSportFutsal e NpcTv) gli amarantoceleste dovranno piazzare il colpaccio per raggiungere le finali di Pesaro del 25 e 26 gennaio e fare compagnia alle già qualificate Todis Lido Di Ostia, Came Dosson e Italservice Pesaro, sede proprio della Final Four. Secondo incrocio stagionale tra le due squadre, con l'Acqua&Sapone capace di imporsi al PalaMalfatti in campionato con il risultato di 5-3.Il Real recupera Jefferson dopo la squalifica e, tenuto conto dell'assenza di Jeffe, ancora non arrivato in Italia, dispone della formazione al completo. Anche Kakà, rimasto fuori a scopo precauzionale contro la Lazio, sembra aver smaltito un piccolo affaticamento muscolare e sarà della partita. Da capire invece chi andrà ad accomodarsi in tribuna, con Joaozinho favorito per un posto tra i quattordici in lista al posto di Abdala. In porta invece dovrebbe tornare titolare Putano, con Micoli che invece sarà titolare domenica in campionato contro il Civitella. Proprio il Civitella ha compiuto l'impresa nell'ultimo turno di campionato infliggendo la prima sconfitta stagionale all'Acqua&Sapone. Gli abruzzesi molto probabilmente non potranno contare su Avellino, mentre è in dubbio anche la presenza di Gabriel Lima, uscito per un problema fisico durante il match contro il Civitella.Servirà un grande Real, in una di quelle gare che ci diranno la reale forza di una squadra che sta facendo cose fantastiche in campionato ma a caccia della serata perfetta che potrebbe regalare la consacrazione definitiva: "Siamo pronti per una sfida già di per se affascinante - ha detto alla vigilia David Festuccia -. nel novero degli avversari che potevamo ‘pescare’ in sede di sorteggio abbiamo preso sicuramente i più forti, ma consapevole di avere il privilegio di allenare un gruppo di professionisti e uomini seri, ancor prima che calciatori, credo che nulla ci sia precluso. Ce la giocheremo a viso aperto, consci dei nostri valori e rispettosi di un avversario che dispone di un organico di assoluto livello, sia tecnico, che tattico. Più che un quarto di finale, somiglia molto a una potenziale finale anticipata".Una potenziale finale anticipata al PalaSantaFilomena, tra i campioni d'Italia in carica ed un Real con la voglia di stupire ancora.: Mammarella, Lima, Cuzzolino, Murilo, De Oliveira, Fior, Fiuza, Ercolessi, Redivo, Iervolino, Calderolli, Lukaian, Coco Wellinghton, Jonas. All. Tino Perez: Putano, Rafinha, Nicolodi, Alemao, Joaozinho, Jefferson, Kakà, Chimanguinho, Esposito, Micoli, De Michelis, Stentella, Relandini, Pandolfi. All. Festuccia: Mazzone (Imola), Parella (Cesena)