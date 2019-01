COSÌ IN CAMPO

Lazio

Real Rieti

Arbitri

PROGRAMMA GARE, I DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà il Real Rieti di Festuccia ad inaugurare il girone di ritorno della serie A di futsal. Questo pomeriggio alle 18 la formazione amarantoceleste sarà impegnata al PalaGems di Roma contro la Lazio. I biancocelesti chiudono la classifica del campionato con un solo punto in classifica, e non hanno ancora ottenuto vittorie in campionato. Senza lo squalificato Jefferson il Real vuole invece dare continuità alla vittoria contro il Maritime Augusta e confermarsi nelle posizioni di vertice del campionato. Occhio però ai giovani della Lazio, che nel girone di andata, nell'unico punto conquistato, sono riusciti a strappare un pareggio contro il Maritime Augusta.Sulla carta Real favorito, ma Festuccia non si fida: «Dobbiamo riprendere il filo del discorso da dove lo abbiamo lasciato prima della pausa - dice Festuccia al termine della rifinitura - A giudicarla sulla carta, sembra una partita facile e proprio per questo motivo piena di insidie: la Lazio merita tutto il nostro rispetto, si comincia da zero a zero e dovremo essere capaci noi a portare subito il risultato dalla nostra parte, gestendo anche alcune assenze, sia per squalifica (Jefferson, ndr) che per piccoli infortuni muscolari tipici del momento».La sfida farà da preludio al big match di martedì contro l'Acqua&Sapone al PalaSantFilomena di Chieti: in palio l'accesso alle Final Four di Coppa Della Divisione che si giocheranno a Pesaro. Squalifica di Jefferson a parte il Real avrà tutti a disposizione, con probabile esordio tra i pali per Giuseppe Micoli, che torna dopo l'infortunio. Non ci sarà invece Jeffe: il suo arrivo in Italia è previsto per la metà di gennaio. A dirigere l'incontro saranno i signori Schirripa di Reggio Calabria e Alessi di Taurianova. Diretta su Pmg Sport Futsal e Npc TV.: Beltrano, Biscossi, Rocha, Lupi, Afilani, Bielusov, Vieira, Capozzi, Capponi, Priori, Gedson, Chilelli, De Lillo, Ottaviani. All. Reali: Micoli, Putano, Relandini, Alemao, Rafinha, Joaozinho, Chimanguinho, Kakà, Nicolodi, Abdala, Esposito, De Michelis, Stentella, Pandolfi. All. Festuccia: Schirripa di Reggio Calabria e Alessi di TurianovaLynx Latina - Italservice Pesaro (stasera, ore 20.30)Maritime Augusta- Feldi Eboli (domani, ore 16)Civitella Colormax - Acqua&Sapone Unigross (domani, ore 18)Lollo Caffè Napoli - Real Arzignano (domani, ore 18)Came Dosson - Meta Catania (domani, ore 18.30)Acqua&Sapone 28Italservice Pesaro 24Lollo Caffè Napoli 21Real Rieti e Maritime Augusta 20Came Dosson 18Feldi Eboli 17Meta Catania 16Civitella Colormax e Lynx Latina 8Real Arzignano 5Lazio 1