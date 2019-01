Ultimo aggiornamento: 09:44

RIETI - Il 2018 del Real Rieti si conclude con un "botto" di mercato: il ritorno del centrale brasiliano Luis Zeni Jefferson "Jeffe", capitano della squadra che il 23 dicembre 2013 alzò al cielo il primo storico trofeo a tinte amarantoceleste: la Winter Cup.Jeffe ha firmato un contratto che lo legherà al Real Rieti fino al 30 giugno 2019 e ad attenderlo ci sarà la "sua" numero 8, maglia indossata ed onorata già nella prima, intensa, esperienza reatina.«Sono molto felice di tornare a casa - dichiara il calciatore dal Brasile - Per me e per la mia famiglia è un onore tornare a vestire questa maglia. Farò come sempre ho fatto, darò il massimo di me stesso dentro e fuori del campo. Non vedo l'ora di arrivare».Il calciatore è atteso a Rieti per la metà del mese di gennaio, il tempo materiale per sbrigare le ultime pratiche burocratiche.«Il Real Rieti - si legge nella nota del club - coglie l'occasione per augurare a tutti gli sportivi e ai propri tifosi, gli auguri più sinceri di un felice fine anno ed un 2019 ricco di soddisfazioni».