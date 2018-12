© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Finisce un'era nel futsal, quella di Fabrizio Menichelli, e se ne apre un'altra. Da oggi infatti proprio Menichelli non è più il commissario tecnico dell'Italfutsal, con la quale ha anche conquistato un oro europeo ad Anversa nel 2014. Al suo posto Alessio Musti ex allenatore del Real Rieti, che quindi, da oggi, è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale. Insieme a lui, nello staff, anche l'ex portiere Gianfranco "Ciccio" Angelini, in qualità di collaboratore tecnico e Riccardo Manno, come match analyst. Musti ricopriva già il ruolo di responsabile tecnico delle nazionali, ed era stato proprio lui a convocare di recente Matteo Esposito nella Nazionale sperimentale che si era radunata a Novarello.Il tecnico romano, come detto, ha guidato il Real Rieti per mezza stagione nel 2013/14, giocando Final Eight di Coppa Italia e Playoff Scudetto: «Provo insieme emozione, soddisfazione e un grande senso di responsabilità – sono le prime parole del neo tecnico azzurro a conclusione dell’incontro avvenuto quest’oggi in via Allegri – Il mio primo obiettivo è quello di costituire un gruppo motivato e competitivo per arrivare pronti all’impegno del prossimo ottobre in Italia, che ci vedrà protagonisti nel main round delle qualificazioni mondiali. Ci attende un grande lavoro, ma sono molto fiducioso. Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per avermi concesso questa meravigliosa opportunità». Queste le parole rilasciate dal tecnico subito dopo la nomina e diffuse dal sito internet della Figc.