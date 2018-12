COSI' IN CAMPO

RIETI - Al PalaJonio per vincere e prendersi la qualificazione diretta alle Final Eight di Coppa Italia. Il Real Rieti vuole evitare lo spareggio ma per farlo, nell'ultima giornata del girone di andata, dovrà battere il Maritime Augusta dei tanti ex, stasera alle 20.30 (diretta PmgSportFutsal).Non ci sarà Chimanguinho, che ieri ha avuto la gioia del suo secondogenito Matheus, mentre Festuccia ritroverà Joaozinho, lasciato in tribuna contro l'Acqua&Sapone vista la diffida. Il Maritime, da parte sua, ha rinunciato nei giorni scorsi a diversi giocatori importanti, come Fortino, Mancuso e Cabrueva, ma potrà contare sui quattro ex. Ci sarà Xuxa Zanchetta, che sembra aver smaltito l'infortunio al ginocchio e quasi sicuramente sarà della partita, cosi come il portiere Dal Cin, Manoel Crema e Thiago Bissoni. Per il Real l'ex di turno sarà Davide Putano, uno dei giocatori partiti proprio negli ultimi giorni.Non sarà facile, perchè il PalaJonio è un palasport caldo, ed il Maritime, per assicurarsi il passaggio diretto in Coppa, avrà a disposizione due risultati su tre. Con un pareggio o una sconfitta per il Real sarà infatti spareggio, solo che per capire l'accoppiamento bisognerà attendere gli altri risultati. Tutte le gare di questa ultima di andata si giocheranno in contemporanea su tutti i campi alle 20.30.«Andiamo ad Augusta con l'intento di migliorare rispetto a quanto espresso martedì contro l'Acqua&Sapone - afferma il tecnico David Festuccia - sapendo di avere un unico risultato a disposizione per qualificarci direttamente. Sarà una sfida interessante, dalla quale mi aspetto una riposta importante dalla squadra».Se il Real non dovesse ottenere il successo, come detto, dovrà giocarsi lo spareggio per accedere alle Final Eight. Il regolamento prevede infatti che le prime quattro sono direttamente nel tabellone, mentre tutte le altre avranno comunque possibilità attraverso uno spareggio. Gli accoppiamenti dello spareggio funzioneranno come la griglia dei playoff: la quinta affronta la dodicesima, la sesta la undicesima e cosi via. Lo spareggio, in gara secca, si gioca sul campo della meglio posizionata in classifica.: Dal Cin, Pedrinho, Caio, Zanchetta, Everton, Crema, Bissoni, Simi, Selucio, Bartilotti, Follador, Centorrino. All. Thiago Polido: Putano, Esposito, Joaozinho, Rafinha, Jefferson, Alemao, Pandolfi, Kaka, Abdala, Nicolodi, Stentella, De Michelis, Relandini, Pandolfi. All. Festuccia: Beneduce (Nola), Fiorentino (Molfetta)Civitella Colormax - Italservice PesaroLazio - Acqua&Sapone UnigrossLynx Latina - Meta CataniaLollo Caffè Napoli - Came DossonMaritime Augusta - Real RietiReal Arzignano - Feldi EboliAcqua&Sapone Unigross 25Italservice Pesaro e Lollo Caffè Napoli 21Maritime Augusta 20Real Rieti 17Feldi Eboli e Meta Catania Bricocity 16Came Dosson 15Civitella Colormax 8Lynx Latina 5Arzignano 4Lazio 1