RIETI - Grande serata di futsal al PalaMalfatti di Rieti. Questa sera alle 20.30 (diretta PmgSportFutsal) il Real Rieti riceve la corazzata Acqua&Sapone per il recupero della settima giornata di andata, non disputata per via degli impegni in Champions della formazione abruzzese.Una sfida affascinante e importantissima quella che attende la squadra di Festuccia, in un PalaMalfatti che sarà completamente esaurito. Real - Acqua&Sapone è anche il remake della semfiniale scudetto dello scorso anno, quando la formazione di Tino Perez eliminò un Real incerottato portandosi a casa la serie 2-0.Sono tanti i protagonisti che ritroveremo in campo da una parte e dall'altra, anche se non ci sarà più Edgar Bertoni, passato alla Came Dosson nel mercato estivo. Nonostante proprio la partenza di Bertoni, l'Acqua&Sapone resta squadra super, con la possibilità di avere dieci giocatori in rotazione di altissima qualità e soluzioni infinite in ogni ruolo.Per il Real sarà la prima per Giuseppe Micoli, inserito nell'elenco dei convocati, anche se tra i pali dovrebbe giocare Davide Putano. Con il recupero di Rafinha, che torna dopo una giornata di squalifica, il Real ha una tribuna da scegliere ed è difficile immaginare quale potrebbe essere stata la scelta di Festuccia in merito. Alemao e Rafinha sono intoccabili, cosi come la coppia di pivot, poi Joaozinho, Jefferson, Nicolodi e Abdala si giocano i tre posti rimanenti, con uno che dovrà quindi rimanere fuori. L'elenco dei nomi dell'Acqua&Sapone è più o meno infinito, tra Lima, Lukaian, De Oliveira, Jonas, Ercolessi, Mammarella, Cuzzolino e chi più ne ha, più ne metta.Servirà un grande Real e la spinta del PalaMalfatti: «Ci aspetta una partita complicata vista la caratura dell'avversario, ma se saremo bravi ad approcciare come venerdì contro Arzignano, allora ne uscirà fuori una gara interessantissima. Il fattore campo avrà il suo peso specifico, mi auguro di vedere un PalaMalfatti pieno e carico». Queste le parole proprio di Festuccia per commentare una gara affascinante, difficile ma sicuramente tra il meglio che il futsal italiano possa offrire. Con una vittoria il Real si avvicinerebbe in maniera importante alla qualificazione diretta in Coppa Italia, anche se, in tal senso, sarà comunque decisiva la sfida contro il Maritime Augusta di venerdì.: Putano, Jefferson, Esposito, Alemao, Rafinha, Nicolodi, De Michelis, Pandolfi, Joaozinho, Chimanguinho, Stentella, Kaka, Micoli, Relandini. All. Festuccia: Mammarella, Lima, Murilo, Lukaian, De Oliveira, Coco Wellinghton, Ercolessi, Jonas, Avellino, Calderolli, Cuzzolino, Casciano, Fiuza. All. Tino Perez: Malfer di Rovereto e Burrattoni di Lugo di RomagnaAcqua&Sapone 22Italservice Pesaro e Lollo Caffè Napoli 21Maritime Augusta 20Real Rieti 17Meta Catania Bricocity e Feldi Eboli 16Came Dosson 15Civitella Colormax 8Lynx Latina 5Real Arzignano 4Lazio 1