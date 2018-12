LA NOTA DEL CLUB

RIETI - Cresce l'attesa per quella che è diventata la partita dell'anno. Le strade di Real Rieti e Acqua&Sapone si erano incrociate per l'ultima volta lo scorso anno nella semifinale scudetto, con l'Acqua&Sapone che si portò a casa la serie 2-0 al cospetto di un Real incerottato e mai domo. Nelle scorse ore la società ha già ricevuto diverse richeste di biglietti per asisstere al match di domani alle 20.30 e, vista la capienza limitata del PalaMalfatti, ha deciso di correre ai ripari e aprire le prevendite. Nel pomeriggio di oggi, dalle 15 alle 18, presso la segreteria del PalaMalfatti, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere al match al costo di 5 euro. Tutti i biglietti rimasti verranno poi rimessi in vendita al botteghino prima dell'inizio della gara. La sfida è valida per il recupero della settima giornata di andata, rinviata per gli impegni dell'Acqua&Sapone in Champions League. Dopo aver vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa la squadra di Tino Perez comanda la classifica con 22 punti, cinque in più del Real, che con un successo si avvicinerebbe in maniera importante alla qualificazione diretta alle Final Eight di Coppa Italia. Il PalaMalfatti è pronto a diventare un fattore per spingere la formazione amarantoceleste verso la grande impresa."Visto l'elevato numero di richieste pervenute in queste ore in sede, per la gara contro l'Acqua&Sapone in programma martedì 18 pv alle 20,30 al PalaMalfatti, il Real Rieti ha deciso di attivare il servizio di prevendita dei biglietti (5€). I tagliandi si potranno acquistare nella giornata di lunedì 17 presso la segreteria del PalaMalfatti (via Padronetti) dalle ore 15 alle 18. I tagliandi invenduti verranno messi a disposizione degli spettatori direttamente presso la biglietteria del PalaMalfatti il giorno della gara"