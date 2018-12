RIETI - Decisamente troppo Real per l'Arzignano. Gli amarantoceleste tornano in casa e tornano al successo con un netto e rotondo 10-2 sulla formazione veneta. Vanno a segno praticamente tutti: poker di Kakà, che torna a muovere la classifica marcatori, in gol anche il nuovo arrivato Abdala, autore di una buona prestazione, cosi come Alemao, anche lui tra i marcatori di questa partita.



Tutto facile insomma, nella serata in cui, prima del fischio di inizio, sia la curva che il patron Roberto Pietropaoli omaggiano la memoria di Stefano Colasanti. La curva dona una targa a Benedetta, figlia di Stefano ed a suo fratello Claudio, che vengono omaggiati anche di una maglia del Real donata da patron Pietropaoli. Per il resto la partita ha davvero poco da dire, con il Real che chiude avanti 6-1 il primo tempo e nella ripresa gestisce, trovando altri quattro gol che arrotondano il punteggio. Salamone e Tres firmano per l'Arzignano due gol che rendono solo meno amaro il punteggio. Tra quattro giorni la squadra di Festuccia sarà di nuovo in campo per una sfida ben più difficile: martedì prossimo arriva infatti l'Acqua&Sapone, con il Real che deve provare a vincere per tenere vivo il sogno della qualificazione diretta alle Final Eight.

LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO FESTUCCIA

«Il primo pensiero è sicuramente per Benedetta e Claudio Colasanti, a cui tutti noi abbiamo voluto far sentire il nostro affetto. Ci tengo poi a ringraziare tutti i giocatori che sono subentrati nella rosa, come Leandro, Evandro Borges, Tuli e Chilelli, che hanno contribuito alla crescita del gruppo».

Conferma di essere totalmente soddisfatto dell’approccio dei sui quindi, e continua dicendo: «siamo riusciti a rendere la partita semplice e ora dobbiamo dedicarci all’approccio per il match di martedì contro l’Acqua&Sapone. Ci tengo inoltre a dire che sono felicissimo per essere riuscito a dare spazio ai due giovanissimi Bucci (under 17,ndr) e Relandini (under 19, ndr)».

IL TABELLINO

Real Rieti: Putano, Jefferson, Nicolodi, Joaozinho, Chimanguinho, Esposito, Pandolfi, Stentella, Bucci, De Michelis, Kakà, Abdala, Alemao, Relandini. All. Festuccia

Arzignano: Urbani, Murga, Linhares, Salamone, Paulinho, Rosa, Tres, Amoroso, Zarantonello, Stepic, Houenou, Motta, Pozzi. All. Lopez

Arbitri: Luca Petrillo (Catanzaro), Pasquale Marcello Falcone (Foggia) CRONO: Ivo Colangeli (Aprilia)

Marcatori: 2'11'' p.t. Chimanguinho (R), 3'32'' aut. Linhares (A), 5'01'' Salamone (A), 6'39'' Abdala (R), 10'04'' Alemao (R), 10'55'' Linhares (A), 14'58'' Nicolodi (R), 11'03'' s.t. Kakà (R), 13'14'' Joaozinho (R), 13'45'' Kakà (R), 17'59'' Tres (A), 18'06'' Kakà (R)

Note: ammoniti Tres (A), Chimanguinho (R), Linhares (A), Amoroso (A)

