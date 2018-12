COSI' IN CAMPO

RIETI - Girare nuovamente gli equilibri sottili di una stagione e farlo nel giro di quattro giorni, farlo davanti al tuo pubblico, nel ricordo di Stefano Colasanti. Era il 20 ottobre quando il Real Rieti batteva il Meta Catania 3-1: è stata questa l'ultima vittoria in campionato e anche l'ultima partita giocata in casa, in un calendario beffardo, tanto da soffrire di "saudade". Questa sera alle 20.45 (diretta su PmgSportFutsal) il Real Rieti vuole riprendere la sua corsa contro l'Arzignano dell'ex Paulinho, in una partita assolutamente da non sbagliare.La giornata di ieri ha regalato un paio di colpi ad effetto, con la formazione amarantoceleste che ha ufficializzato due colpi di mercato, pronti a scendere in campo già questa sera. Il primo è il portiere Davide Putano che, di fatto, prende il posto di Leandro Garcia Pereira, svincolato insieme ad Evandro. Nella serata invece, quando sembrava oramai sfumato, è arrivata la firma di Gonzalo Abdala, argentino ex Luparense e in questa stagione in forza al Sandro Abate. Non ci sarà invece Rafinha, che sconta la sua giornata di squalifica dopo il giallo in diffida rimediato nella debacle di Eboli.Da parte sua l'Arzignano, nonostante i soli quattro punti in classifica, ha dato filo da torcere a tutti, compresa l'Acqua&Sapone, che ha faticato ad imporsi 4-2 contro Amoroso e compagni. Nei giorni scorsi i veneti hanno annunciato il ritorno sulla panchina di Fabian Lopez, provando a dare una sferzata importante a tutto l'ambiente. Servirà massima attenzione, anche perchè tra soli quattro giorni, sempre al PalaMalfatti, ci sarà il recupero del match proprio contro l'Acqua&Sapone. In base al risultato di queste due gare il Real capirà se ci saranno ancora margini per sperare nella qualificazione diretta alle Final Eight, da andarsi a prendere eventualmente all'ultima giornata sul campo del Maritime Augusta.Oltre all'aspetto sportivo da segnalare che i tifosi omaggeranno Stefano Colasanti e le ragazze del Cittaducale Calcio a 5 femminile, che saranno presenti per assistere al match.: Putano, Jefferson, Esposito, De Michelis, Alemao, Stentella, Nicolodi, Abdala, Joaozinho, Kakà, Chimanguinho, Relandini, Pandolfi, Bucci, Aquilini All. Festuccia: Urbani, Murga, Linhares, Paulinho, Pozzi, Rosa, Amoroso, Salamone, Stepic, Houenou. All. Lopez: Petrillo di Catanzaro e Falcone di FoggiaFeldi Eboli - Lollo Caffè Napoli (stasera, ore 20.30)Meta Catania Bricocity - Civitella Colormax (stasera, ore 20.30)Italservice Pesaro - Lazio (stasera, ore 20.45)Real Rieti - Real Futsal Arzignano (stasera, ore 20.45)Acqua&Sapone Unigross - Maritime Augusta (domani, ore 18.30)Came Dosson - Linx Latina (lunedì, ore 20)Maritime Augusta 20Acqua&Sapone Unigross 19Italservice Pesaro e Lollo Caffè Napoli 18Feldi Eboli 16Real Rieti 14Meta Catania Bricocity 13Came Dosson 12Civitella Colormax 8Lynx Latina 5Real Arzignano 4Lazio 1