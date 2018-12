ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Spes Poggio Fidoni alla prova Aranova (ore 15, arbitri Villani di Ostia Lido e De Simoni di Latina). Nella dodicesima giornata i reatini se la vedranno in trasferta cercando la terza vittoria di fila in campionato. Conquistare i tre punti sarebbe importantissimo oltre che per il morale anche per la classifica visto che la formazione di casa precede i ragazzi allenati da Fabio Luciani di due lunghezze. Tutti a disposizione per il tecnico romano, compreso il nuovo arrivato Urbani che esordisce di nuovo in maglia Spes. Unici assenti lo squalificato capitano Donati e Mazzetti, influenzato.«Abbiamo un miniciclo di tre partite in una settimana che ci diranno molto sulla nostra reale dimensione – dice l’allenatore, Spes Poggio Fidoni - Oggi andiamo a giocare su un campo difficile da espugnare e contro una squadra solida ed organizzata che cura molto la fase difensiva. Sarà una partita molto tattica e noi dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile e a cogliere i momenti della partita in cui fare male».Cortina – NordovestPro Calcio Italia – CCCP 1987Real Ciampino - Virtus FeniceSporting Hornets – CarbognanoParioli – AlbanoVigor Cisterna – Real FabricaCarbognano 22Albano 21Vigor Cisterna, Real Fabrica 19Nordovest 18Aranova 17CCCP 1987 16Spes Poggio Fidoni 15Pro calcio Italia 14Real Ciampino 12TC Parioli 10Cortina, Virtus Fenice 9Sporting Hornets 8