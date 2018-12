IL TABELLINO

Feldi Eboli

Real Rieti

Arbitro

Marcatori

Note

Ultimo aggiornamento: 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un crollo di proporzioni francamente ingiustificabili e che descrivono in maniera chiara la pessima prestazione del Real al PalaDirceu, con la Feldi che passeggia sulle rovine amarantocelesti e fa sua la partita con un netto 7-3. Secondo tempo pessimo degli amarantocelesti che subiscono 6 gol nei secondi venti minuti. Un punto nelle ultime tre e degli interrogativi che iniziano a sorgere quantomai spontanei e doverosi. Come detto la Feldi fa sua la partita nel secondo tempo banchettando sul Real, che nella prima frazione la sblocca a meno di due dalla fine con Nicolodi e neanche in 20 secondi subisce il pareggio con il solito Josiko.La ripresa è un film horror, con la Feldi che fa gol ogni volta che supera la metà campo: l'ex Romano fa doppietta nel giro di pochi minuti e porta i suoi sul 3-1, per poi affondare ancora la lama allungando fino al 5-1 con un'altra doppietta, quella di Pedotti. Festuccia si gioca il portiere di movimento ed il Real accorcia subito le distanze con Chimanguinho, Basile chiama il time out e la Feldi si sitema subito salendo addirittura fino ad un eloquente 7-2 con Fornari e Andrè Ferreira. Il gol di Chimanguinho sul 7-3 serve solo a rendere meno amaro il passivo, ma non cancella assolutamente una serata che deve far riflettere ma, soprattutto, mette tutti, nessuno escluso, sotto accusa. Si chiude cosi il match, con un eloquente 7-3 finale e la Feldi che, strameritatamente, fa festa davanti ai suoi tifosi.«Sono stati letteralmente vergognosi - afferma il patron Roberto Pietropaoli - quando si va in campo ci si deve andare con la consapevolezza di dover onorare e rispettare la maglia. Stasera non ho visto nulla di tutto ciò, per me da questo momento sono tutti in discussione, nessuno escluso. Un grazie speciale alla Feldi Eboli - conclude Pietropaoli - società ospitale come sempre e tifosi solidali con la tragedia che ha colpito la nostra comunità. Grazie a tutti».E ora? Ora bisognerà riorganizzare le idee e battere assolutamente l'Arzignano in casa la prossima settimana.: Pasculli, Tuli, Bocao, André, Fornari, Josiko, Giordano, Romano, Frosolone, Arrieta, Pedotti, Caponigro. All. Basile: Garcia Pereira, Joaozinho, Jefferson, Rafinha, Kakà, Alemao, Evandro, Esposito, Stentella, De Michelis, Chimanguinho, Nicolodi. All. Festuccia: Luca Vincenzo Caracozzi (Foggia), Ciro Oliviero (Pesaro) Crono: Domenico Caccavale (Ercolano): 18'06'' p.t. Nicolodi (R), 18'30'' Josiko (F), 0'42'' e 9'08'' s.t. Romano (F), 9'32'' e 11'48'' Pedotti (F), 13'26'' Chimanguinho (R), 16'17'' Fornari (F), 17'31'' André (F), 19'47'' Chiamanguinho (F): ammoniti André (F), Pedotti (F), Pasculli (F), Jefferson (R)