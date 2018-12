COSÌ IN CAMPO

Feldi Eboli

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Dopo una settimana di sosta forzata il Real Rieti torna in campo per giocarsi la nona giornata della serie A. Trasferta, ennesima di questo periodo, difficilissima al PalaDirceu contro la temibile Feldi Eboli questa sera alle 20.30 (diretta Pmg Sport Futsal e NpcTv), in quella che sarà anche la prima di Alemao con il Real Rieti e anche la prima da ex per Romano e Tuli, che potrebbe essere subito messo in campo da Piero Basile.La Feldi è squadra forte, completa, ma soprattutto con individualità capaci di spaccare la partita, giocatori come Laion, Josiko e Formari, abbinati all'esperienza dei vari Bocao, André e Pedotti. Per poche altre squadre come la Feldi il fattore campo è così pesante, perché il PalaDirceu sa infiammarsi facilmente, un elemento che rende la sfida ancora più complicata. Il Real ne è consapevole e Festuccia ha lavorato anche in questa direzione. Tra i convocati due prime volte, quella del giovane portiere 2001 Marco Relandini ed il 2002 Marco Bucci. A differenza delle scorse partite il Real, dopo le partenze, non avrà nessun giocatore da mandare in tribuna, con i 14 già decisi.Proprio Festuccia ha caricato l'ambiente dedicando un pensiero a Stefano Colasanti, che del Real era grande tifoso: «Alla squadra ho chiesto massimo impegno e massima determinazione - ha dichiarato proprio Festuccia - componenti necessarie per affrontare un avversario importante che nel corso delle prime giornate di mercato si è rinforzato. È questa la strada da percorrere per poter ambire alla vittoria, ed è questo il modo migliore per ricordare il nostro amico Stefano». diretta su Pmg Sport Futsal e NpcTv.: Laion, Romano, Josiko, Fornari, Pedotti, Glielmi, Pasculli, Tuli, Giordano, André, Arrieta, Mazzella. All. Basile.: Garcia Pereira, Rafinha, Esposito, Alemao, De Michelis, Jefferson, Stentella, Joaozinho, Nicolodi, Relandini, Evandro, Bucci, Kakà, Chimanguinho. All. Festuccia.: Caracozzi di Reggio Calabria e Oliviero di PesaroLazio - Meta Catania (oggi, ore 17)Lynx Latina - Lollo Caffè Napoli (stasera, ore 20.30)Civitella Colormax - Came Dosson (stasera, ore 21)Real Arzignano - Acqua e Sapone Unigross (domani, ore 16)Maritime Augusta - Italservice Pesaro (lunedì 10, ore 20.50)Maritime Augusta 19Italservice Pesaro 17Acqua&Sapone Unigross 16Lollo Caffè Napoli 15Real Rieti 14Feldi Eboli 13Meta Catania 10Came Dosson 9Civitella Colormax 8Lynx Latina 5Real Arzignano 4Lazio 1