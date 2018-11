LA SOLIDARIETA'

Ultimo aggiornamento: 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si accende il mercato del Real Rieti, che piazza i primi movimenti in entrata e in uscita. La squadra lavora al PalaMalfatti anche se questo fine settimana non si scenderà in campo per il campionato, visto che ci sarà da giocare la sfida di Supercoppa tra Acqua&Sapone e Napoli. Proprio l'Acqua&Sapone ieri sera ha fatto il suo dovere battendo con un netto 8-1 la Lazio negli ottavi di Coppa Della Divisione. Saranno quindi gli abruzzesi l'avversario del Real ai quarti. La gara, prevista il 1° dicembre, verrà rinviata, proprio per l'impegno del 30 novembre in Supercoppa e potrebbe essere recuperata l'8 di gennaio. Come da regolamento si giocherà al PalaSantaFilomena: in palio c'è l'accesso alla Final Four per giocarsi uno dei trofei che mette in palio la stagione.Dicevamo, il Real si allena, e lo fa, da ieri, con qualche pedina differente. Il primo rinforzo della campagna acquisti è Julio Cesar Simonato Cordeiro, meglio conosciuto come Alemao. Classe 1976, Alemao nel 2012 è stato campione d'Europa con la Spagna, lo scorso anno ha trascinato insieme a Rangel la Came Dosson in una annata magica. Dopo la rescissione con Napoli, Alemao si è accasato al Real. Un giocatore importante, un giocatore che porterà equilibrio nelle due fasi e potrà eventualmente alternarsi con Rafinha, anche se il suo ruolo naturale è quello di laterale. Per un giocatore che arriva, altri partono. Tra i pali non ci sarà più Domenico Giannone, che per motivi personali tornerà a Roma, mentre sono in partenza anche Tuli e Borges. Il primo ieri non si è allenato e probabilmente già oggi si accaserà alla Feldi Eboli. Per Borges invece il futuro porta al Futsal Cobà, ambiziosa squadra di serie A2. Insomma, tanti movimenti, anche se, parlando di mercato in entrata, potrebbe non essere finita qui .Ieri mattina, martedì 27 novembre, una delegazione del Real Rieti ha partecipato all'iniziativa patrocinata dalla Diocesi di Rieti e dalla sezione Avis di Rieti "Dona il sangue, pochi minuti per una vita", alla quale hanno preso parte anche alcuni tesserati del Fc Rieti e Zeus Npc.Sull'Unità Mobile parcheggiata in piazza del Comune, sono saliti per una donazione spontanea, il tecnico David Festuccia e il suo vice Marco Abati, accompagnati dal social media manager Nikolaj Cocco.«Donare è un gesto nobile - afferma Marco Abati, che dell'Avis è già stato donatore assiduo - Basta poco per aiutare chi ha bisogno ricordando sempre che sono iniziative benefiche che tornano utili a tutti».