RIETI - Lunedì sera di derby per l'Under 19 del Real Rieti, che ieri ha giocato la gara valida per la sesta giornata di andata contro la forte Lazio. I biancocelesti passano al PalaMalfatti 6-2. La formazione di Reali (tecnico anche della prima squadra), chiude la prima frazione avanti 2-1, per poi allungare nella ripresa.Vittoria meritata per i biancocelesti,con i gol di Pandolfi e una aturete che non riescono ad evitare il un ko commentato cosi dal tecnico Marco Abati: «Siamo in un momento di flessione evidente, la prestazione di questa sera fa il paio con quella di domenica scorsa. Complimenti alla Lazio che ha meritato indiscutibilmente la vittoria. Credo che non ci sia altro da fare che comprendere gli errori e lavorare per correggerli. Spero che questi due passaggi a vuoto ci facciano tornare alla realtà che può essere fatta solo di duro lavoro e sacrifici».Questo il commento del tecnico dopo un ko che mantiene comunque il Real al quarto posto nel girone a -4 dalla coppia formata da Lazio e Roma. A completare il quadro sul settore giovanile, mancava all'appello l'under 15, che con grande cuore strappa un punto in rimonta contro il San Martino. Il risultato finale di 4-4 è griffato dalla doppietta di Sciarrini ed i gol di Manoni e Masini.Real Rieti - S.S. Lazio 2-6Pandolfi, Autogol (R)San Martino - Real Rieti 4-42 Sciarrini, Manoni, Masini (R)