RIETI - Il Real strappa un punto al PalaCercola di Napoli e lo fa in rimonta. In campania è 2-2 alla fine per gli amarantocelesti, che con il portiere di movimento riescono a riacciuffare la partita dopo i gol di Mancha quasi al termine del primo tempo e dell'ex De Luca nella ripresa.Un ko sarebbe stato sicuramente immeritato per il Real, con il Napoli che comunque è pericoloso ma si aggrappa alle parate del giovane Yuri Bellobuono. Proprio lui ha evidentemente il Real nel destino, perchè il suo esordio in serie A avvenne al PalaMalfatti tre stagioni fa. Deve fare ancora tanta strada la formazione di Festuccia, ma questo pareggio è comunque un segnale.Prima Chimanguinho, poi Nicolodi a 22 secondi dal termine costruiscono la rimonta che tiene in corsa il Real per l'accesso in uno dei primi quattro posti in classifica, visto che gli amarantocelesti dovranno recuperare la gara contro l'Acqua&Sapone al PalaMalfatti il 18 dicembre.«Abbiamo disputato una buonissima gara – dichiara il team manager Marco Biagini - Il gruppo è uscito fuori alla grande riuscendo a evitare il ko».Il calendario, c'è da dire, non aiuta, perchè il 7 dicembre arriva l'ennesima trasferta di questo periodo al PalaDirceu contro la Feldi Eboli. Si muove la classifica, che resta comunque positiva, ma c'è ancora qualche gradino da fare per raggiungere lo status di grande squadra, cosa che si vede solamente a sprazzi.: Bellobuono, Duarte, Rubio, Cesaroni, Mancha, G.Moccia, De Luca, Salas, Jelovcic, Peric, Amirante, Leonese, Mennella, Molitierno. All. Marìn: Garcia Pereira, Joaozinho, Kakà, Nicolodi, Rafinha, Evandro, Esposito, Ianni, Stentella, Tuli, De Michelis, Chimanguinho, Jefferson, Giannone. All. Festuccia: Lamanuzzi (Molfetta), Brischetto (Acireale): 18'07'' p.t. Mancha (N), 6'46'' s.t. De Luca (N), 12'37'' Chimanguinho (R), 19'37'' Nicolodi (R): ammoniti Joaozinho (R), Tuli (R)