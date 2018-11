GLI ASSETTI

LE ASPETTATIVE

GLI AVVERSARI

COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Lollo Caffè Napoli

Arbitri

ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Dopo una settimana di sosta e gli impegni in Coppa Della Divisione, torna la serie A di futsal, e per il Real inizia la volata finale che porterà dritti al termine del girone di andata. Oggi alle 18 (diretta su PmgSport Futsal e NpcTv), gli amarantoceleste saranno di scena al PalaCercola di Napoli per il big match dell'ottava giornata. Attualmente le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, con il Napoli a 14 ed il Real a 13, anche se la formazione di David Marin ha una partita in più. Il Real è reduce dalle due vittorie in Coppa, anche se, prima della sosta, ha rimediato il primo ko in campionato per mano dell'Italservice Pesaro.Al PalaCercola si affrontano due grandi squadre, con il Napoli che in estate ha fatto un mercato importante. Oltre a varie conferme, nonostante le recenti partenze di Alemao e Baron, sono arrivati acquisti pesanti, come l'ex Pescara e Benfica Whilelm, il talento del giovane spagnolo Rubio, oltre che i vari Salas, Peric e gli ex Cesaroni, Molitierno e De Luca. Serve un segnale da parte del Real, una dimostrazione di forza, anche perchè se l'obiettivo è quello di entrare tra le prime quattro al termine del girone di andata bisognerà obbligatoriamente andare a togliere punti a qualche altra big, anche se giocarsi tutti gli scontri diretti in trasferta sicuramente non aiuta. Festuccia avrà tutta la rosa a disposizione, e la scelta della tribuna ricadrà su uno tra Borges e Tuli:«Andiamo a Napoli con la voglia di dare seguito al trend positivo di Coppa - ammette il tecnico David Festuccia - e riprendere il filo del discorso dalla sconfitta di Pesaro che ci ha lasciato un po’ d’amaro in bocca. Lavoriamo duramente da tre settimane e vogliamo tenere testa ad una delle formazioni più strutturate della serie A. Per battere Napoli serve concentrazione, testa e gamba, ma soprattutto il contributo di tutti, nessuno escluso».Parole che lasciano intendere che il Real dovrà uscirne non con la forza dei singoli, ma esprimendo un gioco collettivo, marchio di fabbrica proprio del Napoli, che nell'ultima partita giocata in casa ha battuto 3-1 l'Acqua&Sapone, per poi pareggiare contro il Civitella in trasferta. Questo è un dato che aiuta a capire quanto il rendimento del Napoli possa essere diverso tra casa e trasferta, ma il Real dovrà giocarsi le sue carte per provare a dare un segnale pesante a se stesso ed al campionato.: Garcia Pereira, Rafinha, Esposito, Jefferson, Joaozinho, Stentella, De Michelis, Nicolodi, Borges, Chimanguinho, Kaka, Giannone, Ianni, Evandro. All. Festuccia.: Molitierno, Rubio, Jelovcic, Mancha, Bellobuono, Moccia, De Luca, Duarte, Cesaroni, Salas, Peric, Whilelm. All. Marin: Lamanuzzi (Molfetta), Brischetto (Acireale)Meta Catania Bricocity - Maritime Augusta 3-2 (giocata ieri)Italservice Pesaro - Real Arzignano 4-1 (giocata ieri)Acqua&Sapone Unigross - Feldi Eboli 6-0 (giocata ieri)Came Dosson - Lazio (oggi, ore 18.30)Lynx Latina - Civitella Colormax (lunedì, ore 20.30)Maritime Augusta 19Italservice Pesaro 17Acqua&Sapone Unigross 16Lollo Caffè Napoli 14Real Rieti e Feldi Eboli 13Meta Catania Bricocity 10Civitella Colormax 7Came Dosson 6Lynx Latina e Real Arzignano 4Lazio 1