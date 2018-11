Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real viaggia tra Coppa Divisione e mercato. Domani alle 15 gli ottavi di finale di Coppa in gara secca sul campo del Città di Massa alle 15, ma a tenere banco in queste ore sono alcuni rumors di mercato. Per quanto riguarda il match di Coppa gli amarantocelesti affrontano un Città Di Massa secondo nel girone C del campionato di serie B, in una sfida che vale la qualificazione ai quarti di finale. Festuccia potrà contare sul rientrante Joaozinho, che ha scontato la giornata di squalifica dopo il rosso a Pesaro, una carta che però costringera il tecnico a scegliere chi mandare in tribuna. Potrebbe esserci ancora spazio per Marcio Borges, anche se bisognerà capire chi sarà a fargli spazio.E' tutt'altro che un mistero che il Real si stia anche muovendo forte sul mercato. Nelle scorse settimane il patron Roberto Pietropaoli aveva dichiarato che nella finestra invernale sarebbero arrivati alcuni rinforzi di prima fascia, e a giudicare dai nomi che circolano in queste ore bisognerà prepararsi ai classici "botti". Uno dei nomi più caldi è quello di Julio Cesar Simonato Cordeiro, conosciuto come Alemao. Il giocatore, trasferitosi in estate dalla Came al Napoli ha vinto un europeo nel 2012 con la nazionale spagnola, ma nonostante i 42 sulla carta di identità ha già dimostrato di poter ancora fare la differenza a questi livelli. Nulla di ufficiale, solamente rumors, che si sommano, come detto, ad altri nomi importanti.Gli amarantocelesti vorrebbero pescare in Abruzzo, sponda Acqua&Sapone, per mettere a disposizione di Festuccia almeno un altro rinforzo. I nomi che circolano portano in argentina, e precisamente a Luciano Avellino e Leandro Cuzzolino, mentre il club sembrerebbe stia valutando anche il ritorno di un altro argentino, Gerardo Battistoni, che ha già vestito la maglia del Real nella stagione 2012/2013. Presto per parlare di vere e proprie trattative, anche perchè Cuzzolino ed Avellino sono attualmente impegnati con la formazione abruzzese nell'Elite Round di Champions League. Una certezza però c'è: dopo la partenza in estate di Vinicius, il Real ha intenzione di rilanciare forte sul mercato, anche se ovviamente, con l'eventuale arrivo dei giocatori che abbiamo citato, qualcun'altro dovrà necessariamente preparare le valigie.