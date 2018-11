LE DICHIARAZIONI DI ESPOSITO

RIETI - Una bella notizia ad allietare il Real Rieti e, più in generale, per lo sport reatino. Il laterale amarantoceleste Matteo Esposito ha infatti ricevuto la convocazione in Nazionale. Si tratta, più precisamente, della Nazionale A giovani esordienti, una sorta di Nazionale sperimentale per tutti quei giovani talenti che si stanno mettendo in mostra. Per Matteo non è la prima convocazione in azzurro visto che nel 2013 era stato convocato per uno stage anche con la nazionale Under 21. Il raduno si svolgerà dal 19 al 21 novembre prossimi, presso il centro sportivo di Novarello.Proprio Matteo Esposito, classe 1994, ha rilasciato alcune dichiarazioni diramate dall'ufficio stampa del club: "E’ una convocazione che voglio condividere con la società, lo staff tecnico, i compagni di squadra e la mia famiglia – spiega Matteo Esposito – Indossare l’azzurro della Nazionale è un traguardo a cui ambiamo tutti, sin da piccoli: personalmente sono ampiamente soddisfatto perché mi ripaga dei sacrifici fatti per raggiungere sempre il massimo in questa disciplina, la perseveranza ha prevalso su tutti e di questo debbo un “grazie” particolare ai miei genitori e la mia fidanzata che mi hanno sempre esortato ad andare avanti, anche quando giocavo con meno frequenza. Ma alla Nazionale ci penseremo da domani sera, una volta conclusa la gara di Coppa della Divisione col Città di Massa: questa competizione è uno degli obiettivi fissati dalla società ad inizio stagione – continua Esposito – siamo arrivati a giocarci un ottavo di finale con vista sui quarti, ma per andare oltre dovremo dare nuovamente il massimo, anche contro un avversario di due categorie inferiori. Personalmente è chiaro che questa convocazione rappresenterà una marcia in più, sia da un punto emotivo, che sotto l’aspetto tecnico”.