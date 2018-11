UNDER 19

Olimpus-Real Rieti 1-5

UNDER 17

Real Rieti-Polisportiva De Rossi 7-2

UNDER 15

L'Airone - Real Rieti 1-5

RIETI - In casa Real Rieti ci si gode la vittoria ottenuta ieri in Coppa Della Divisione, ma ancor di più un altro fine settimana da incorniciare per il settore giovanile. Altro tris vincente per Under 19, Under 17 e Under 15, che continuano a macinare punti nei rispettivi campionati. Per l'Under 19 è arrivata la vittoria in trasferta per 5-1 sul campo dell'Olimpus Roma, mentre l'Under 17 continua la marcia a punteggio pieno grazie al rotondo 7-2 sulla Polisportiva De Rossi. Chiude il quadro l'Under 15, che invece aveva aperto sportivamente il weekend andando a vincere 5-1 sul campo dell'Airone.De Michelis, Gouiache, De Sa Almeyda, Masini Relandini2 Guadagnoli, 2 Matticcari, Bucci, Venarubea, Apicella2 Masini, Sciarrini, Grifoni, Battistelli