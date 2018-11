IL TABELLONE DELLA COPPA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo una intera settimana di riposo, complice anche il rinvio del match contro l'Acqua&Sapone, il Real Rieti torna in campo, e lo fa per il terzo turno di Coppa Della Divisione. Questa sera alle 19 al PalaCavina gli amarantocelesti affrontano l'Imolese Kaos per centrare il passaggio agli ottavi di finale.L'Imolese è squadra che partecipa al campionato di serie B, ma che punta forte alla promozione. In rosa infatti troviamo tanti dei protagonisti che hanno vestito la maglia di Imola ed Ic Futsal in serie A, come il portiere Juninho, il capitano Vignoli e Mauro Castagna, pivot che è stato anche nel giro della nazionale. Vietato distrarsi, perchè la Coppa Della Divisione è uno dei trofei che il Real vuole provare a giocarsi, anche se la sfida di stasera sarà piuttosto complicata.Gli amarantocelesti la affronteranno senza Joaozinho, che sconterà la giornata di squalifica dopo il rosso a Pesaro, mentre per il resto saranno tutti a disposizione. Al suo posto giocherà Marcio Borges, sempre impiegato fino ad ora in Coppa Della Divisione e che troverà tanti dei suoi ex compagni nelle esperienze proprio con Imola e Ic Futsal. Il tecnico David Festuccia è consapevole del fatto che l'Imolese Kaos è squadra di qualità a dispetto della categoria e ha invitato alla massima concentrazione.«Affrontiamo questo impegno con la consapevolezza di dover fare i conti con un avversario che con la serie B ha davvero poco a che fare - ha spiegato in una intervista diffusa dall'ufficio stampa del club - ha un quintetto composto da molti giocatori ex Kaos e Imola, molti dei quali non sfigurerebbero nell'attuale serie A. Questo per dire che la partita sarà tutt'altro che una formalità: servirà il miglior Real per uscire dal campo con la qualificazione e continuare il cammino. Nonostante qualche piccolo contrattempo mi aspetto da tutti, nessuno escluso, una prestazione maiuscola».Anche questa partita sarà secca e chi avrà la meglio nei quaranta minuti avanzerà agli ottavi di finale.COPPA DELLA DIVISIONE – TERZO TURNOGara solo Andata – 31 ottobre 2018L84-Milano 4-2CITTA’ DI MASSA-Futsal Pistoia 7-6 d.t.r.Volare Polignano-POL.SAMMICHELE 0-3Gara solo Andata – 1/11/2018Città di Asti-CAME DOSSON 3-5Ossi S. Bartolomeo-TODIS LIDO DI OSTIA 1-12Gara solo Andata – 6/11/2018Futsal Cobà-ACQUA&SAPONE UNIGROSS 1-3Mirafin-LAZIO 4-5Gara solo Andata – 13/11/2018Mantova-Italservice Pesaro ore 21Imolese-Real Rieti ore 19Cioli Ariccia Valmontone-Olimpus ore 20Com.Medio Basento-Feldi Eboli ore 19Cataforio-Meta Catania ore 18:30Regalbuto-Maritime Augusta ore 20Gara solo Andata – 14/11/2018Petrarca-Arzignano ore 21.30Salinis-Civitella Colormax ore 15.30Sandro Abate-Napoli ore 20