RIETI - Il Real dovrà pagare 700 euro di multa per le intemperanze dei propri tifosi durante la gara a Pesaro. La decisione del giudice sportivo è sancita dal comunicato numero 241, emesso oggi, martedì 6 novembre, a integrazione del 238 emesso ieri su cui c'erano solo le decisioni riguardanti la giornata di squalifica per Joaozinho (espulso per doppia ammozionizione) e l'ammonizione con diffida per il tecnico David Festuccia allontanato dal campo per comportamento non regolamentare. In diffida anche il capitano Rafinha che ha preso la quarta ammonizione.Su rapporto del commissario di campo il giudice sportivo ha sancito i 700 euro di ammenda con la seguente motivazione: "Per corali ingiurie da parte di propri sostenitori in campo avverso nei confronti degli arbitri e dell'allenatore della squadra avversaria (Colini, ndr). Perché uno di detti sostenitori nel corso del 2° tempo lanciava sul terreno di gioco una bottiglietta d'acqua, costringendo l'arbitro a sospendere l'incontro per far asciugare il terreno di gioco".