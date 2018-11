IL TABELLINO

Italservice Pesaro

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Arriva il primo ko stagionale per il Real Rieti, e arriva al Pala Nino Pizza di Pesaro per mano dell’Italservice di Fulvio Colini e perde la vetta ai danni del Maritime Augusta, che allunga sul +3, in attesa dell'altro big match tra Napoli e Acqua&Sapone. Il risultato finale di 5-2 probabilmente non rende giustizia ad una gara equilibrata.Il primo tempo è di quelli di fuoco, con le squadre che se le danno di santa ragione. I cartellini (praticamente tutti per il Real) e i falli fioccano, eppure il Real la sblocca con Jefferson che fa 0-1 Sono proprio i falli uno dei fattori che incide sul primo tempo, perché l’Italservice ribalta con due tiri liberi di Marcelinho che scrive il 2-1. Prima della fine del primo tempo ha la chance su tiro libero anche Jefferson, che però prima si fa murare da Miarelli e poi, sulla respinta, spara alto un sinistro praticamente solo da spingere in porta. Si chiude cosi la prima frazione, con l’Italservice avanti 2-1.Nella ripresa i torni della partita sono decisamente più pacati ma arriva l’episodio che gira ancora il match. Joaozinho, già ammonito, si becca un secondo giallo molto dubbio e in superiorità numerica ancora Marcelinho timbra il cartellino e fa 3-1. Il Real non si scompone, attacca e trova il 3-2 con una sassata di Douglas Nicolodi. Il match rimane equilibrato poi però Tonidandel infila un Garcia Pereira non perfetto sul primo palo e cala il poker. Il Real si gioca il portiere di movimento, crea un paio di buone occasioni, ma è Honorio dalla sua metà campo a scrivere il definitivo 5-2.Si chiude cosi la partita, con tanti rimpianti per il Real (che viene scavalcato da Pesaro di un punto), qualche fischio discutibile, un rosso e una sconfitta che però deve dare da una parte consapevolezze, dall’altra far capire che il percorso per diventare una grandissima squadra ancora non è completo.: Miarelli, Salas, Honorio, Taborda, Marcelinho, Gentiletti, Del Grosso, Tonidandel, Caputo, Fortini, Polidori, Mateus, Elenilson, Borrea. All. Colini: Garcia Pereira, Nicolodi, Jefferson, Joaozinho, Rafinha, Esposito, Gouaiche, Stentella, Tuli, De Michelis, Marcio Borges, Chimanguinho, Kakà, Giannone, Evandro Barros. All. Festuccia: Luca Mario Vannucchi (Prato), Giuseppe Parente (Como) CRONO: Daniele Filannino (Jesi): 2' p.t. Jefferson (R), 15'40'', 19'14'' e 9' s.t. Marcelinho (P), 10'55'' Nicolodi (R), 12'28'' Tonidandel (P), 17'17'' Honorio (P): espulsi 19'13'' p.t. Festuccia (R) per proteste, 13' s.t. Joaozinho (R) per somma di ammonizioni; ammoniti Salas (P), Rafinha (R), Chimanguinho (R), Joaozinho (R), Evandro (R), Jefferson (R), Kakà (R), Tonidandel (P)