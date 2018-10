© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizia la marcia di avvicinamento al big match di venerdì prossimo al Pala Nino Pizza. Nella sesta giornata di campionato il Real Rieti sfiderà in trasferta l'Italservice Pesaro di Fulvio Colini.Il primo posto riconquistato in coabitazione con Acqua&Sapone e Maritime Augusta ha dato nuovo entusiasmo a tifosi ed ambiente Real, tanto che la società, nel pomeriggio di ieri, ha annunciato che ci sarà un pullman gratuito messo a disposizione dei tifosi che vorranno seguire la squadra a Pesaro. Il match si giocherà alle 20.45 di venerdì, con il ritrovo per i tifosi fissato alle ore 15.15 nel piazzale del PalaMalfatti. Sono circa 30 in totale i posti disponibili, che potranno essere prenotati fino alle 19 di mercoledì 31 ottobre. Chi prenoterà il viaggio in pullman avrà a disposizione anche un biglietto di ingresso al Pala Nino Pizza.A lanciare l'iniziativa è proprio il patron Roberto Pietropaoli: «E’ il nostro primo esame di maturità - ha dichiarato il patron al sito internet ufficiale del club - e sapere di poter contare sul calore della nostra gente potrebbe rivelarsi fondamentale. Siamo pronti per questa nuova sfida e l’intento comune è quello di regalare un’altra soddisfazione a chi da anni ormai, non ci fa mai mancare il sostegno».Le prime prenotazioni sono già arrivate: nessuno vuole perdersi una sfida di altissimo profilo ed un Real che mai come quest'anno lotta per le posizioni di vertice del campionato di serie A.