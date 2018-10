RIETI - Con enorme, indicibile, sofferenza il Real Rieti batte 3-1 il Meta e si porta a casa altri tre punti. Lo avevamo detto e così è stato: non sarebbe stata una passeggiata.



Il Meta Catania gioca una partita da applausi al PalaMalfatti, rimane a contatto, gioca alla grande e colpisce la bellezza di cinque legni nella ripresa. E’ un gol di Rafinha a 22 secondi dal termine a dare al Real il definitivo 3-1 e un successo pesantissimo.

Quello visto al Real però è stato un Real poco brillante, nonostante la partenza a razzo con il gol in diagonale di Douglas Nicolodi. Basta poco al Meta per trovare il pareggio con un calcio di punizione di Amoedo, ma è ancora il Real, prima dell’intervallo, a mettere nuovamente il naso avanti con Chimanguinho. Gli ospiti chiudono in crescendo il primo tempo, poi anche nella ripresa giocano una grandissima partita, mettendo a tratti sotto il Real alla ricerca del 2-2 e colpendo ben cinque legni. CI pensa capitan Rafinha, con un sinistro praticamente dalla linea di fondo a regalare un successo che vale oro.

Il Real ora è al comando della classifica insieme all’Acqua&Sapone, che ha pareggiato 3-3 il big match di giornata contro il Pesaro. Amarantocelesti ancora imbattuti in stagione, ma ora si apre un ciclo terribile: venerdì prossimo il Pesaro in trasferta (pullman messo a disposizione dalla società), poi Acqua&Sapone in casa, prima della doppia trasferta a Napoli ed Eboli. Il futsal però è uno sport terribilmente meraviglioso.

I COMMENTI

A parlare subito dopo la gara è il patron Roberto Pietropaoli, arrabbiatissimo a fine gara per la direzione arbitrale: «Non si è visto un grande Real stasera, ma era troppo importante vincere prima di iniziare un ciclo terribile di partite».

«Questa è stata la vittoria del gruppo – sottolinea a fine gara il preparatore del portieri Andrea Gastaldo – Una squadra che si è dimostrata tale quando il Meta Catania ha alzato l’intensità del proprio gioco mettendoci in difficoltà. Ma noi non abbiamo mai mollato e questa vittoria ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti in questa prima parte di stagione».

Soddisfatto anche Douglas Nicolodi, racconta così i 40’più appassionanti di questa prima parte di campionato.

«Eravamo consapevoli che non sarebbe stato facile – dice - Catania fino ad ora ha sempre giocato bene ed ha perso le sue partite nel finale. In questo momento è importante il risultato, ci godiamo il primato, ma da domani cominciamo a pensare a Pesaro: conosciamo le loro qualità, non sarà una partita facile e andremo a difendere la nostra maglia».

IL TABELLINO

Real Rieti: Esposito, Stentella, Tuli, De Michelis, Chilelli, Chimanguinho, Joãozinho, Borges, Giannone, Evandro, Garcia Pereira, Nicolodi, Jefferson, Rafinha. All. Festuccia

Meta Catania: Pérez, Messina, Di Guida, De Oliveira, Constantino, Tres, Tornatore, Zappalà, Amoedo, Azzoni, C. Musumeci, Espindola, L. Musumeci. All. Samperi

Arbitri: Pani di Oristano e Colombin di Bassano del Grappa

Reti: 4’40” Nicolodi, 4’47” Amoedo, 5’16” Chimanguinho, 19’38” st Rafinha.

Note: ammoniti Tres, C. Musumeci, Joãozinho, Rafinha, Evandro, Espindola e Esposito.

Ultimo aggiornamento: 23:21

