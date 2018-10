LE ASPETTATIVE

RIETI - Tempo di tornare in campo per il Real Rieti, che questa sera alle 20.45 (diretta sulla pagina Facebook Pmg Sport Futsalriceve) il Meta Catania Bricocity per la quinta giornata di andata. I siciliani sono.una delle neopromosse di questo campionato di serie A, ma hanno allestito una squadra interessante, che ha indubbiamente raccolto meno di quanto seminato nelle prime quattro giornate.Anche il calendario non ha aiutato la squadra di Samperi, che nell'ultimo turno è stata affondata in casa dall'Acqua&Sapone davanti ai 1700 spettatori del PalaCatania. Oltre al talento di Carmelo Musumeci, il Meta dispone di giocatori che conoscono bene la categoria come Espindola, Tres, Azzoni e l'ex Latina Amoedo, oltre che ad Alex Constantino, prezzo pregiato del mercato estivo sul quale aveva messo gli occhi il Real prima di virare su Jefferson. Insomma, squadra tosta, che arriverà al PalaMalfatti con la voglia di muovere quell' "1" in classifica conquistato contro la Came Dosson. Il Real dovrà essere bravo e concentrato per evitare scivoloni.Come detto nei giorni scorsi non ci sarà Kakà, fermo ai box per l'infortunio al ginocchio, mentre ci sarà l'esordio in campionato per Marcio Borges. L'obiettivo degli amarantocelesti è quello di restare imbattuti in stagione e, se possibile, tornare ancora più vicini al primo posto in classifica, anche perché tra le gare di questa quinta giornata spicca il anche il match tra Acqua&Sapone e Italservice Pesaro, che saranno le prossime due avversarie in campionato.A presentare il match è stato il tecnico Davide Festuccia: «Occhi ben aperti – ha detto proprio Festuccia – nonostante il solo punto conquistato in queste prime quattro giornate, il Meta Catania ha un’intelaiatura di gioco importante, individualità di primo livello ed un tecnico che fa giocare la squadra divinamente. Dobbiamo scendere in campo col coltello tra i denti e concedere il meno possibile: per vincere questa partita tutti noi dovremo dare qualcosa in più».: Garcia Pereira, Rafinha, Esposito, De Michelis, Jefferson, Tuli, Borges, Stentella, Joaozinho, Nicolodi, Chimanguinho, T. Chilelli, Evandro, Giannone. All. Festuccia: Tornatore, De Oliveira, Constantino, Tres, Musumeci, Perez, Messina, Silvestri, Di Guida, Zappalà, Amoedo, Azzoni, Espindola, L. Musumeci. All.Samperi: Pani (Oristano) e Colombin (Bassano del Grappa).Lazio - Lollo Caffè Napoli (oggi, ore 18)Acqua&Sapone Unigross - Italservice Pesaro (stasera, ore 20.30)Feldi Eboli - Came Dosson (stasera, ore 20.30)Maritime Augusta - Civitella Colormax (domani, ore 16)Real Arzignano - Lynx Latina (domani, ore 16)Acqua&Sapone 12Italservice Pesaro, Maritime Augusta e Real Rieti 10Feldi Eboli 9Lollo Caffè Napoli 7Civitella Colormax e Real Arzignano 3Came Dosson 2Lazio e Meta Catania 1Lynx Latina 0