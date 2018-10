I RISULTATI DELLA IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il pareggio di ieri sera nel posticipo tra Lollo Caffè Napoli e Pesaro lascia in consegna l'assetto definitivo di classifica dopo 4 giornate. Una classifica equilibratissima, soprattutto nelle zone alte, con la sola Acqua&Sapone capace di rimanere a punteggio pieno. Proprio in questa quarta giornata ha saputo vincere solo la squadra di Tino Perez, che continua una marcia incredibile tra campionato e Champions, mentre Pesaro, Maritime Augusta e Real Rieti hanno pareggiato.Vince e risale ancora la Feldi Eboli, ora a quota nove ed a meno dal gruppetto sopra citato. Questa premessa va fatta per inquadrare meglio la corsa alle Final Eight di Coppa Italia per il Real Rieti. Negli anni passati accedevano direttamente le prime otto al termine del girone di andata, mentre da quest'anno vanno direttamente solo le prime quattro, mentre le altre dovranno giocarsi uno spareggio. Questo è l'obiettivo che si è dato il Real, provare ad entrare tra le prime quattro e accedere direttamente al trofeo più affascinante del futsal italiano. Volendo provare a fare una proiezione, per sperare nei primi quattro posti al giro di boa serviranno circa 20 punti, il doppio della classifica attuale del Real. Andarli a fare ora però sarà decisamente più difficile, perchè gli amarantocelesti devono giocare ancora tutti gli scontri diretti e praticamente tutti fuori casa.Analizzando il calendario, dopo la sfida assolutamente da vincere contro il Meta Catania di venerdì al PalaMalfatti, la squadra di Festuccia ed Abati, incontrerà in sequenza Pesaro fuori casa, Acqua&Sapone in casa e poi ben due trasferte consecutive con Napoli e Feldi Eboli prima di Arzignano in casa e Maritime Augusta ancora fuori. Un calendario che in avvio è stato sicuramente più agevole, ma che ora riserva le partite più difficili. Proprio qui si colloca l'infortunio di Kakà, che sicuramente non ci voleva, ma il Real ha risorse per uscirne alla grande e provare a raggiungere quella quota 20 che potrebbe significare qualificazione diretta alle Final Eight di Coppa Italia.Came Dosson - Real Rieti 4-4Lynx Latina - Feldi Eboli 0-1Lazio - Maritime Augusta 2-2Lollo Caffè Napoili - Italservice Pesaro 4-4Civitella Colormax - Real Futsal Arzignano 5-1Meta Catania Bricocity - Acqua&Sapone Unigross 1-6Acqua&Sapone Unigross 12Italservice Pesaro, Real Rieti e Maritime Augusta 10Feldi Eboli 9Lollo Caffè Napoli 7Civitella Colormax e Real Arzignano 3Came Dosson 2Lazio e Meta Catania 1Lynx Latina 0