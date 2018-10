© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La partita di sabato sul campo della Came Dosson mantiene il Real Rieti tra le squadre imbattute di questo campionato di serie A. Un pareggio per 4-4 che in un certo senso sa di beffa dopo che gli amarantocelesti si erano trovati avanti anche per 3-1. A tenere in ansia in queste ore è però l'infortunio a Kakà, uscito nel primo tempo del match contro la Came per un problema al ginocchio. Lo stesso Kakà nel post gara aveva pubblicato un post sul suo profilo Facebook nel quale ha voluto ringraziare tutti per il supporto, promettendo anche di tornare presto il campo per aiutare i suoi compagni di squadra e quella che lui stesso ha definito una "famiglia".L'infortunio almeno per il momento, sembra meno grave di quanto si temeva all'inizio, e nella mattinata di oggi Il pivot è stato sottoposto a risonanza magnetica per escludere lesioni. Tra domani e dopodomani dovrebbero arrivare i risultati, anche se comunque sarà costretto a saltare il match contro il Catania di venerdì prossimo. La speranza è quello di averlo nuovamente a disposizione per il match contro il Pesaro del 2 novembre, o quello successivo contro l'Acqua&Sapone. Kakà era indubbiamente uno degli uomini più in forma del Real, con i suoi 6 gol in campionato sommati ai 2 in Coppa Della Divisione