RIETI - Il Real Rieti fa il suo dovere e avanza in Coppa Della Divisione. Gli amarantocelesti hanno battuto ieri sera 5-0 il futsal Cesena, in una partita in cui Festuccia usa tutti gli uomini a disposizione e dosa le energie. La buona notizia è la doppietta di Douglas Nicolodi, che finalmente si sblocca, siglando i suoi primi due gol in stagione. È proprio il capocannoniere del Real della scorsa stagione a sbloccare il match ed a siglare poi il 2-0 con il quale le squadre vanno al riposo. Nella ripresa il Real allunga ancora grazie al secondo gol consecutivo di Matteo Esposito, prima della doppietta di un ottimo Borges che fissa il risultato sul definitivo 0-5.Come detto c'è spazio per tutti, anche per l'esordio di Evandro tra i pali e una chance da titolare a Giannone. Nel secondo tempo dentro anche Stentella e De Michelis, autori anche loro di una buona prova. A commentare la gara è il preparatore atletico Dino Ruggeri: «Abbiamo trovato una squadra brava a difendersi con ordine, poi siamo venuti fuori con il passare dei minuti e abbiamo ottenuto la vittoria». Questo il pensiero di Ruggeri, con il Real che adesso si tuffa nella preparazione del match contro la Came di sabato prossimo (ore 18.30), per provare a restare a punteggio pieno in campionato. Ieri sera, nel recupero della seconda giornata, l'Acqua&Sapone ha battuto 5-0 il Latina al PalaBianchini, raggiungendo il gruppo di squadre a punteggio pieno in campionato.